От Трои до Баку - конкурс красоты Miss&Mister Azerbaijan-2021 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел очередной кастинг в рамках национального конкурса красоты Miss&Mister Azerbaijan-2021, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

В состав жюри вошли: координатор и хореограф конкурса Айла Маис, исполнительный директор Амил Аббасов, пиар-менеджер Сахават Габильоглы, "Мисс Азербайджан-2020" Бану Шуджаи, "Мистер Азербайджан-2020" Эльчин Дадашев, фэшн-дизайнер Решан Бахтиярлы. Организатор и учредитель конкурса Miss&Mister Azerbaijan - публицист Анеля Ордуханова. Конкурс проводится в Азербайджане с 1996 года.

"Красота является одним из важнейших понятий в философии со времен античности. История конкурсов красоты уходит своими корнями в глубокую древность. В Трое, например, одним из развлечений был конкурс красавиц, причем в жюри входили не только скульпторы, актеры и поэты, но и философы, ораторы и даже воины. У каждого народа существует свой определенный эталон красоты, кроме того, в любой стране есть такое понятие, как "модельная внешность". Также красота человека с точки зрения врача, художника, писателя, спортсмена, безусловно, будет отличаться. Наш конкурс проводится в целях выявления талантливой молодежи и создания условий для поддержки и развития ее профессионального, художественного и эстетического уровня", - сказала Айла Маис.

Результаты всех кастингов и список полуфиналистов будут объявлены в конце мая. Заявки для участия в конкурсе принимаются по телефону 0558977183.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.

(Автор: Вугар Иманов)