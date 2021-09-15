Романтическая натура или роковая красотка – новый проект от Бриллиант Дадашевой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева приняла участие в стильном фотопроекте, и примерила сразу несколько модных образов, сообщает Trend Life.

Перевоплощение певицы состоялось в ходе съемки, организованной известным фотографом Фархадом Али. Запланировано, что отснятый фотоматериал будет использоваться для нового музыкального проекта народной артистки.

Первый образ певицы немного напоминает рокерский стиль. Черные кожаные брюки, топ с открытыми плечами и интересные аксессуары в виде массивных цепей.

Второй облик - Бриллиант Дадашева предстает в строгом костюме ярко-зеленого цвета. На примере певицы мы видим, что даже строгий офисный костюм может заиграть абсолютно иначе, стоит только добавить цвета…

Бриллиант Дадашева натура романтичная, и естественно у нее в гардеробе есть вещи в горошек. В третьем образе народная артистка выглядит элегантно и женственно.

Нет сомнений, что народная артистка любит яркие оттенки. Четвертый образ певицы – пышная атласная юбка оранжевого цвета и розовая сорочка с пайетками. Удачное сочетание, которое подойдет для любого торжественного мероприятия.

(Автор: Джани Бабаева)