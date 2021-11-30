Фахрия Халафова впервые создала текстильный принт цветка харыбюльбюль – платье будет представлено на Azerbaijan Fashion Week (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный художник-модельер, доцент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова впервые создала текстильный принт цветка харыбюльбюль, который будет воплощен в шелковом платье в финальной части новой коллекции дизайнера - весна/лето 2022 в рамках 11-го сезона Azerbaijan Fashion Week. Дефиле коллекции с кульминацией показа шелкового платья, декорированного цветком харыбюльбюль, состоится 2 декабря в отеле Hilton Baku. О реализации проекта Фахрия Халафова рассказала Trend Life.

"Цветок харыбюльбюль неразрывно связан с Шушой и Карабахом, является символом любви и мира, настоящим талисманом Азербайджана, национальным символом Победы в 44-дневной Отечественной войне. В честь первой годовщины Дня Победы и объявления города Шуша культурной столицей страны решила реализовать этот проект, который отражает знаменательные события нашей славной истории. Хотелось бы отметить, что харыбюльбюль не только потрясающий и уникальный цветок, но он еще многогранен и сложен для точного дизайнерского воплощения. Именно текстильный принт, предназначенный для прямой печати на ткани и использующийся для нанесения рисунка на натуральные материалы, мог всецело отразить всю неподражаемую красоту харыбюльбюль. Поэтому очень важным моментом стало создание именно текстильного принта самого цветка харыбюльбюль. А так как до сих пор не было в наличии такой ткани, то решила сама его создать. Для этого нарисовала эскиз и обратилась к специалисту по технике эбру Севиндж Алиевой. На основе моего рисунка и мастерства специалиста и был создан этот уникальный принт на основе натуральных красок с перенесением на шелковую материю", - отметила Фахрия Халафова, которая таким образом стала первым автором текстильного принта харыбюльбюль.

Эбру - древнее турецкое искусство живописи красками по воде с дальнейшим перенесением рисунка на твердую основу (бумагу, ткань или кожу).

"Для реализации проекта был проделан очень большой труд и использована исключительно ручная работа, я применила все свои знания и многолетний опыт, вложила душу для создания этого платья, которое будет представлено в финальной части дефиле моей новой коллекции. Уверена, что презентация коллекции и этого платья произведет большое впечатление на гостей вечера", - добавила Фахрия Халафова.

Показы 11-го сезона Azerbaijan Fashion Week пройдут 2 и 3 декабря в Баку в отеле Hilton Baku. В связи с пандемией мероприятие не проводилось около двух лет. Поэтому слоган нынешней Azerbaijan Fashion Week звучит "Возращение/The return", а символом предстоящего сезона стал цветок-эндемик, растущий на территории Карабаха, - харыбюльбюль.

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(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)