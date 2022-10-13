Коллекция Гюльнары Халиловой "Шёлковое достояние" из кялагаи с успехом представлена в Казахстане (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллекция верхней одежды "Шёлковое достояние" (İpək sərvət), созданная из кялагаи руководителем Центра национальной одежды Азербайджана, членом Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктором философии по искусствоведению, модельером-дизайнером Гюльнарой Халиловой, с успехом представлена в X Международном проекте Aspara Fashion Week в Казахстане, сообщает Trend Life. Проект "Шелковое достояние" реализован совместно с национальным брендом Azerbaijan Kelagayi (Азербайджанский кялагаи).

Дефиле прошло в выставочном павильоне "Шахристан" этнокультурного комплекса "Көне Тараз" города Тараз. Aspara Fashion Week, созданный в 2017 году одним из авторитетных мировых дизайнеров одежды Айдарханом Калиевым, в этом году прошел под девизом "Диалог культур". В Неделе моды также приняли участие известные дизайнеры из Италии, Германии, Польши, Турции, Чехии, Китая, России, Франции, Болгарии, Индии, Украины, Нидерландов, Кыргызстана, Таиланда, Казахстана и Узбекистана.

Aspara Fashion Week был представлен в рамках Международной выставки ремесленников "Тараз – город ремесленников". В экспозиции с национальными орнаментами Карабаха и цветка харыбюльбюль были также представлены платья и шелковые платки, арахчыны и аксессуары от Cizgi by Gulnara Khalilova. Гюльнара Халилова отмечена двумя дипломами от Aspara Fashion Week и Международной выставки ремесленников "Тараз – город ремесленников" от Акимата города Тараз

Отметим, что ранее коллекции Гюльнары Халиловой с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии и других странах.