Что мы будем одевать в будущем? В Баку представлены ручные работы дизайнеров из Европы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Центральноевропейская культурная платформа под председательством Венгрии представила в Азербайджанском национальном музее ковра выставку "Что мы будем одевать в будущем?", сообщает Trend Life.

Директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова и посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Йозеф Торма выступили с речью о цели и значимости выставки.

На выставке представлены ручные работы дизайнеров-модельеров из стран-членов Центральноевропейской культурной платформы (Австрии, Чехии, Венгрии, Словакии) и Азербайджана.

28 талантливых студентов, получающих образование в сфере моды и дизайна представили на совместной выставке уникальные образцы одежды, изготовленные из натуральных переработанных материалов с использованием различных техник. Своими работами дизайнеры-модельеры демонстрируют трансформационный потенциал биоматериалов и текстиля, выступая против традиционного понятия отходов. Они также привлекают внимание к роли оригинальности, интуиции, независимого и критического мышления в современном дизайне, а так же указывают на возможность повышения экологичности индустрии моды путем масштабирования повторной переработки.

Художественная часть мероприятия была представлена музыкальными композициями в исполнении тариста Ибрагима Бабаева и балабаниста Анара Велизаде.

Проект, изучающий связи между устойчивостью и модой, открывающий различные подходы и пути решения организован Центральноевропейской культурной платформой, посольством Венгрии в Азербайджане и Азербайджанским национальным музеем ковра.

Выставка продлится до 13 апреля.

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