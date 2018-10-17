Назван самый дешевый горнолыжный курорт Европы

Первое место занял один из главных горнолыжник курортов Болгарии — город Банско, сообщает РИА Новости.

Стоимость отдыха на шесть дней в Банско составляет около 460 евро на человека.

Второе место рейтинга занимает Бардонеккия в итальянском Пьемонте, третье — Краньска Гора в Словении, занимавшая первое место в рейтинге прошлого года. Замкнули пятерку Вемдален в Швеции и Раурис в Австрии.

Также в десятку вошли Эльмау (Австрия), Сестриере и Ла-Туиль (Италия), Сольдеу (Андорра) и Червиния (Италия).

При составлении рейтинга учитывалась стоимость шестидневного ски-пасса, проката снаряжения, обедов на склонах, а также напитков — кофе, пива и вина.

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