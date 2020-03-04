На деревянном велосипеде из Греции в Азербайджан! Такого я в жизни не видел - интервью (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Баку в рамках экотурне на деревянном велосипеде приехали гости из Греции – Павлос Эвморфидис и Евангелина Палиар. Путь пролегал через Турцию и Грузию, а отсюда они на самолете отправятся в Индию и конечной целью станет покорение Эвереста. 62-летний альпинист, путешественник, любитель велосипедного спорта, президент компании Coco-Mat Greece Павлос из города Спарты. 32-летняя Евангелина из столицы Греции Афин, представительница этой компании в Турции (в городе Орду), где она решила присоединиться к экотурне. В беседе с корреспондентом Trend гости поделились своими впечатлениями о пятидневном пребывании в Азербайджане и целью проведения экотурне.

"Я выехал из Афин 8 января и моя цель – это борьба с загрязнением экологии. На протяжении 20 дней я колесил по Турции, а в городе Орду ко мне присоединилась Евангелина. Кстати, мои предки из этого города. Через Грузию мы приехали в вашу замечательную страну. Идея изобретения деревянного велосипеда и экотурне появилась у меня 7 лет назад, когда вместе с сыном (у меня три сына и дочь, один – профессиональный футболист, играет в Нидерландах, другой – боксер, дочь – врач, еще один мальчик учится в школе) ехали на велосипеде из Нидерландов в Грецию и произошла поломка, которую не смогли устранить. Моя компания имеет сеть отелей и хостелов в Греции, и мы также занимаемся производством экологически чистой спальной мебели. Я даже создал цех по производству экологичных велосипедов. Причем, у меня не было никаких знаний об их производстве и я решил реализовать этот проект, исключительно следуя своему энтузиазму и любви к природе. Велосипед был изготовлен по моему уникальному проекту из ясеня при содействии Афинского технического университета. Деревянная конструкция велосипеда способна складываться. Причем, технология создана таким образом, что обработанное дерево исключает слом конструкции. Мы также разработали модель аква-велосипеда из дерева, который пройдет испытание на реке Амазонка", - сказал Павлос Эвморфидис.

По его словам, в Азербайджане можно было наладить производство таких велосипедов, так как здесь есть все условия. Дальнейший путь к Эвересту должен был пролегать через Иран, но из-за опасности коронавируса, они полетят на самолете в город Гоа (Индия), откуда на велосипеде отправятся в Непал, к Эвересту. Гость из Греции выразил восхищение нашей страной.

"К Азербайджану у меня появилась любовь, как говорится, с первого взгляда. Это произошло, когда мы пять дней назад пересекли границу с Грузией и оказались в Балакене, где решили пообедать. Какие были вкусные блюда, и мы на каждого выпили аж по десять стаканов айрана. Более того, в ресторане были посетители с семьями, много детей, которые стали танцевать и мы решили присоединиться к ним. Было очень весело, мы слишком много попробовали, а когда сказали принести счет - ответили, что за нас уже заплачено. Я был в шоке! Сказали, что мы почетные гости – никогда не забуду этот жест! Я всех пригласил в Грецию, все могут приехать и бесплатно поселиться в моей сети отелей. Они даже решили заказать автобус и поехать в Грецию. Получается, что я также стал своеобразным туристическим послом своей страны", - сказал Павлос Эвморфидис.

После Балакена они отправились в Баку через Шеки и Исмаиллы.

"Шеки – очень красивый исторический город, а в Исмаиллы – потрясающая природа. У вас очень хорошие дороги и нам было легко передвигаться на велосипедах. К тому же здесь очень безопасно и я чувствовал себя, как дома. Везде нас встречали с большим радушием и любовью, во всем помогали. Причем на протяжении всего пути кушал только хлеб, который готовят в специальных печах – тендирах. Бесподобно вкусно! Признаться честно, я раньше думал, что в Азербайджане, как в республике бывшего Совесткого Союза, люди – светлые, как русские. Оказалось, что вы очень похожи на средиземноморских людей, в том числе на греков. Так вот, в Баку мы побывали в паре ресторанов, где были восхищены азербайджанской кухней, просто не передать словами – как вкусно!", - сказал Павлос Эвморфидис.

Разговор продолжила Евангелина Палиар, которая ранее любила путешествовать исключительно одна на велосипеде, но в этот раз решила присоединиться к Павлосу.

"Нам очень понравились долма под интересным названием "Три сестры" – из баклажанов, помидоров и перца, а еще кутабы с зеленью, мясом и тыквой. И конечно же, опять выпили много стаканов айрана. Здесь очень хорошие, теплые и добрые люди, все во всем стараются помогать. Азербайджан – страна-сказка! Я счастлива, что смогла узнать эту страну и ее людей. Мы вместе продолжим этот путь, но к сожалению, я не смогу взойти на Эверест, так как у меня нет опыта альпинисткого восхождения. Но память от этого экотурне останется у меня на всю жизнь", - сказала Евангелина.

Павлос Эвморфидис отметил, что был во многих городах мира, но Баку его особенно удивил.

"Подобного города с таким количеством света по вечерам я в жизни не видел – невообразимое зрелище. Это самый светлый город, который мне доводилось посещать. Баку поразил меня единением великолепной древней и современной архитектуры, пейзажем Каспийского моря. У вас уникальный и очень красивый город! Азербайджанцы - очень гостеприимные и радушные люди. Спасибо всем за такой теплый прием. Сегодня улетаем в Индию и очень жаль покидать эту замечательную страну, которую хотелось бы лучше узнать, побывать во многих местах, познакомиться с достопримечательностями и обычаями. Но пора в дорогу. Мой брат два года назад покорил Эверест, теперь я попробую, причем с велосипедом на спине. Но я обязательно вернусь сюда", - добавил Павлос Эвморфидис.

(Автор и фото- Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)