Майское путешествие по Ичери шехер (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Май – прекрасный период для путешествий, когда погода настраивается, природа пробуждается и готова открывать для нас свои самые лучшие красоты. Хочется верить, что очень скоро человечество победит пандемию и все страны откроют двери для туристов. А пока предлагаем читателям Trend Life совершить небольшое путешествие по сердцу столицы Азербайджана – Ичери шехер.

İçəri şəhər (Внутренний город), в просторечии – Крепость (Qala), или старый город, – старинный жилой квартал в Баку, государственный историко-архитектурный заповедник. Излюбленное место местных жителей и зарубежных гостей, одна из главных достопримечательностей всего Азербайджана. Находится в самом центре Баку, у Каспийского моря, рядом с Приморским бульваром и станцией метро «Ичеришехер».

В Ичери шехер особый архитектурный облик: он обнесён 8–10-метровой крепостной стеной с пятью воротами, толщина стен составляет около 3,5 метра, а по периметру стоят 25 башен, являющихся неотъемлемой частью оборонительного сооружения. Массивная крепость, окружённая глубоким рвом, была надёжной защитой для горожан.

Историки считают, что люди поселились здесь ещё в период бронзового века. С 8 по 11 века происходит особенно плотное заселение Ичери шехер, связанное с активным развитием торгового дела и ремёсел. Расцвет города начался в 15 веке, когда Ширваншахи (правители Ширвана) решил сделать его своей резиденцией, перенеся ее из Шамахы. С 1747 по 1806 год Баку, сосредоточенный в основном в Ичери-шехер, был столицей Бакинского ханства. После нефтяного бума (середина XIX в. – начало XX в.) Баку начал стремительно расти и вышел за пределы крепостных стен Ичери шехер.

Здесь находятся шедевры архитектурного наследия Азербайджана – Девичья башня и Дворец Ширваншахов, а также десятки исторических памятников – мечети, караван-сараи, бани, жилые дома, площади, музеи, посольства, гостиницы, торговые объекты, кафе и рестораны. На территории в 221 тыс. кв. метров живет более 1300 семей, а улочки похожи на нескончаемый лабиринт с многочисленными переулками, двориками и тупиками.

В 1977 году Ичери шехер был объявлен историко-архитектурным заповедником, а в 2000 году включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, став первым объектом из Азербайджана, включенным в этот список. В Ичери шехер снималось множество популярных художественных фильмов, эта местность вдохновляла поэтов и художников на яркие произведения…

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Надир Насиров)