Цены на азербайджанкую нефть (9-13 апреля)

16 апреля 2018 14:22 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Средняя цена на нефть Azeri Light в марте выросла на четверть
Энергетика 2 апреля 10:53
Цена нефти Brent превысила $69 впервые со 2 февраля
Энергетика 21 марта 20:30
Средняя за февраль цена на нефть Azeri Light выросла на 17%
Энергетика 5 марта 13:24
Еврокомиссия повысила прогноз цены барреля нефти Brent в 2018 году
Энергетика 7 февраля 17:14
Нефть дорожает на данных о запасах в США и ситуации в Нигерии
Бизнес 18 января 09:53
Brent превысила $70 за баррель впервые с декабря 2014 года
В мире 11 января 21:36
Цена барреля нефти Brent превысила $69 впервые с мая 2015 года
Бизнес 10 января 02:47
Цена на нефть марки WTI впервые с 2014 года превысила $63 за баррель
Энергетика 9 января 22:59
Цена нефти в ближайшие годы ниже $40 не задержится
Энергетика 2 октября 2017 15:45
UNEC обновил прогнозы цены на нефть марки Azeri Light
Энергетика 21 сентября 2017 12:40
Азербайджан определился с базовой ценой на нефть в госбюджете-2018
Бизнес 19 сентября 2017 08:00
Азербайджан определился с базовой ценой на нефть в госбюджете-2018
Бизнес 18 сентября 2017 19:05
Нефть дешевеет на данных API об увеличении запасов в США
Бизнес 22 марта 2017 10:13
Азербайджанская нефть 17 февраля незначительно подешевела
Энергетика 18 февраля 2017 14:28
Bloomberg: ОПЕК убедила инвесторов в выполнении «нефтяного» соглашения
Энергетика 31 января 2017 10:57
Нефть дорожает на фоне сокращения числа буровых установок в США
Энергетика 16 января 2017 10:06
Американская нефть 13 января подешевела почти на 1,3%
Энергетика 14 января 2017 13:36
Заморозка добычи подтолкнет цену на Brеnt к $60-65 – российский министр
Энергетика 11 января 2017 12:36