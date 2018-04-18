Государственный бюджет Азербайджана (январь-февраль 2018 года)

18 апреля 2018 17:40 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Самир Шарифов: Азербайджан должен проводить независимую от нефтяных цен экономическую политику
Бизнес 11 апреля 13:37
Таможня Азербайджана значительно увеличила отчисления в госбюджет
Бизнес 5 апреля 19:40
Таможенные поступления в госбюджет Азербайджана значительно возросли
Бизнес 7 марта 15:54
Госбюджет Азербайджана в 2018 году может стать бездефицитным - Fitch
Бизнес 1 марта 10:08
S&P: Госбюджет Азербайджана в ближайшие четыре года будет бездефицитным
Бизнес 27 января 10:33
В Узбекистане планируют публиковать госбюджет для граждан
Бизнес 5 декабря 2017 15:54
Азербайджан сокращает бюджетное финансирование обязательного медстрахования
Бизнес 2 ноября 2017 15:22
Центробанк Азербайджана не перечислит прибыль в госбюджет в следующем году
Бизнес 2 ноября 2017 12:52
Налогоплательщики переплатили в госбюджет Азербайджана свыше 2 млрд манатов
Бизнес 2 ноября 2017 12:25
Таможенные поступления в госбюджет Азербайджана за год выросли почти на 20%
Бизнес 12 сентября 2017 10:49
Азербайджан направит на содержание торговых представительств около 4 млн манатов
Бизнес 30 июня 2017 17:59
Сфера транспорта поглотила около 50% направленных в Азербайджан зарубежных средств
Бизнес 22 мая 2017 15:22
Счетная палата Азербайджана предлагает детализировать налоговые поступления в госбюджет
Бизнес 22 мая 2017 14:47
Таможенные поступления в госбюджет Азербайджана в 2016 году выросли на 42%
Бизнес 13 января 2017 16:44
Президент Азербайджана утвердил госбюджет на 2017 г.
Бизнес 27 декабря 2016 18:35
Азербайджан нацелен на сокращение трансфертов SOFAZ в госбюджет
Бизнес 9 декабря 2016 18:44
Правительство Азербайджана проанализировало влияние цен на нефть на доходы госбюджета
Энергетика 23 ноября 2016 16:24
Минналогов Азербайджана перевыполнило прогноз налоговых поступлений
Бизнес 5 октября 2016 17:23