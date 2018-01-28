Участие Президента Ильхама Алиева в Давосском форуме придаст импульс экономическому развитию Азербайджана - депутат

28 января 2018 19:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе характеризуется в качестве экономического «мозгового» центра, и ежегодно в его работе участвуют главы и представители ведущих государств, крупные компании, корпорации. Об этом субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

Депутат подчеркнул, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в последние годы последовательно участвует в работе ВЭФ в Давосе. «Ежегодные встречи Президента Азербайджана в Давосе проходят с успехом: проводятся встречи с главами других государств, руководителями ведущих компаний, происходит обмен мнениями относительно экономического потенциала Азербайджана. В свою очередь, ВЭФ также отслеживает идущие в Азербайджане процессы, и в прошлогоднем «Отчете глобальной конкурентоспособности» ВЭФ Азербайджан поднялся на две ступени, заняв 35-е место, а также был удостоен третьего места среди стран, развитых с точки зрения инклюзивного экономического показателя», - отметил депутат.

Айдын Гусейнов добавил, что участие Президента Ильхама Алиева в Давосском экономическом форуме повышает интерес инвесторов к Азербайджану, и весьма значимо с точки зрения развития экономики страны. «Нынешнее участие Президента Ильхама Алиева в Давосском форуме усилит интерес к Азербайджану, учитывая расширение экономического потенциала нашей страны. Азербайджан – инициатор и участник таких крупных экономических проектов, как Баку-Тбилиси-Карс и других подобных начинаний, в ближайшее время в Гарадагском районе столицы начнет функционировать свободная экономическая зона. В этом контексте участие в форуме придаст существенный импульс экономическому развитию Азербайджана», - сказал депутат.

Отметим, что 22 января начался рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Швейцарию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума.

Глава государства принял участие в интерактивном заседании на тему «Стратегический взгляд: Евразия», в сессии «Заседание лидеров по политике нефтегазовой промышленности». Кроме того, в рамках визита в Давос Президент Ильхам Алиев провел ряд встреч с главами государств и правительств и руководителями компаний.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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