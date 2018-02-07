Чего стоит швейцарский нейтралитет?

Венский конгресс 1814 -1815 годов не только ознаменовал собой завершение наполеоновских войн и обозначил ведущую роль в мировой политике таких стран, как Россия, Германия и Великобритания, но и сформировал нейтральный статус Швейцарии, которого страна пытается придерживаться по сей день.

Однако нейтралитет Швейцарии в последние годы стал крайне избирательным, особенно в вопросах, касающихся таких стран, как Турция и Азербайджан. И, судя по вчерашним высказываниям председателя Нацсовета Швейцарии Доминика де Бумана в Ереване, у него на родине о принципе нейтралитета начинают забывать. Или же притворяются, что забыли.

Начав со вполне безобидных и стандартных рассуждений о необходимости документирования любых нарушений режима прекращения огня, швейцарский дипломат к концу своей речи заговорил как давний друг Армении и искренне сочувствующий ей человек, что, впрочем, недалеко от истины, учитывая незаконный визит политика на оккупированные территории Азербайджана шестью годами ранее.

Однако в дипломатии, по широко расхожему мнению, друзей и врагов не существует, есть только интересы. Интересно: в чьих же интересах действует де Буман и политический истеблишмент альпийской страны?

Давайте разберём высказывания многоуважаемого спикера швейцарского парламента.

«Армения является сторонницей мирных переговоров под эгидой ОБСЕ. Любое нарушение режима перемирия должно быть зафиксировано, задокументировано и представлено таким образом, чтобы международные правовые организации смогли в случае необходимости по возможности воздействовать на подобные процессы», - сказал он во время брифинга в Ереване накануне.

Справедливое предложение. Тут, тем не менее, возникает важный вопрос: кто именно и как будет документировать случаи нарушения режима прекращения огня? Миротворцы? Обе стороны конфликта против вовлечения в него третьих сил. Сами конфликтующие стороны? Так именно это сейчас и происходит. Оборонные ведомства Армении и Азербайджана ежедневно рапортуют об обстрелах.

Так какую же форму документирования де Буман подразумевал? Быть может, он лично планирует посещать Нагорный Карабах, как сделал это в 2012 году, причём в нарушение международного законодательства, и проводить мониторинг?

Очевидно, что предложение господина де Бумана хоть и красиво, верно по сути, но, учитывая обстоятельства, лишено определённого смысла. Получается, что вышеприведённая цитата есть не что иное, как попытка сделать очередное дежурное заявление с налётом взвешенности и беспристрастности.

Налёт, однако, оказался слишком лёгким, и его сдуло уже во время выступления де Бумана в армянском парламенте, в результате чего политик потерял всякое подобие непредвзятости и открыто начал подыгрывать местной публике, забыв о том, к чему обязывает его должность.

«Население Нагорного Карабаха, или "черного сада", может выбирать свою судьбу, как и другие народы — например, как народы Швейцарии — для долговременных отношений и мира в стране и регионе», — заявил де Буман, чем, безусловно, вызвал восторг тамошних слушателей.

При этом он почему-то не упомянул о возвращении в Нагорный Карабах и прилегающие районы свыше одного миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. Де Буман фактически вычеркивает их из жизни региона и отказывает в пресловутом выборе, выступая в поддержку Армении с фразами о «населении Нагорного Карабаха» и «выборе судьбы». Разве Армения, начиная данный вооружённый конфликт, спрашивала мнение живших там столетиями азербайджанцев? А изгоняя их из самой Армении?

Более того, говоря о выборе «населения Нагорного Карабаха», швейцарский дипломат явным образом занимается вербальным жонглированием: ведь помимо собственно территории Нагорного Карабаха оккупированы также семь прилегающих районов. Их почему-то высокопоставленный чиновник предпочитает обойти стороной.

Не ограничившись нагорно-карабахской тематикой, де Буман для более сильного эффекта переключается на Турцию, в очередной раз начав демагогию об армянском «геноциде».

По его словам, Швейцарии жаль, что армяно-турецкие протоколы, подписанные в 2009 году в Цюрихе, так и не были реализованы, ведь нормализация армяно-турецких отношений исходит из интересов всего региона и будет способствовать установлению мира.

«В 2003 году Швейцария признала «геноцид» армян в надежде, что такие преступления повторяться не будут», – добавил он, после чего поспешил заявить, что процесс примирения с Турцией, де, не привязывался к признанию «геноцида» армян.

К чему тогда было упоминать его в привязке к цюрихским протоколам? Тут де Буман в очередной раз лукавит, ведь как ЕС, так и сама Швейцария постоянно использовали вопрос «геноцида» для давления на Турцию. Бывший министр иностранных дел Франции Мишель Барнье выступал с похожей риторикой ещё в далёком 2004 году, и прошло не так много времени, прежде чем так называемый «геноцид армян» превратился в краеугольный камень антитурецкой кампании европейских стран. В той же Швейцарии в 2013 разыгралась настоящая истерия вокруг турецкого политика Догу Перинчека, «посмевшего» публично отрицать так называемый геноцид.

Всё сказанное показалось швейцарскому дипломату недостаточно убедительным для местной публики, посему он ударился в открытую лесть и поведал о своём восхищении «дружественной Арменией», всесторонней поддержке и пр.

Западные державы уже давно используют «армянский вопрос», пытаясь манипулировать внешней, а в последнее время и внутренней политикой Турции, а с обретением Азербайджаном независимости – и против молодой кавказской республики. В этом плане речь де Бумана вполне укладывается в общеевропейскую антитурецкую риторику.

Но о каком нейтралитете и посредничестве в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в таком случае может идти речь? И как можно доверять словам тех, кто, с одной стороны, говорит о нейтралитете, беспристрастности, международном праве и поддержке Азербайджана, а с трибун в Ереване озвучивает проармянские и даже антиазербайджанские идеи?

МИД Азербайджана уже выразил негодование по поводу полной нестыковок, лукавства и аполитичности речи спикера парламента Швейцарии.

«Де Буман в ходе визита в Ереван, противореча политике нейтралитета Швейцарии, выступает с предвзятыми заявлениями и наносит вред переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Высказывания председателя Национального совета Швейцарии Доминика де Бумана в Ереване в переводе на принятый на международном уровне язык могут расцениваться как поддержка сегрегации и расизма», – сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Интересно, найдёт ли политическое руководство Швейцарии, что ответить на обвинения, дабы оправдаться в столь неприятной для него ситуации.

Фикрет Долуханов, обозреватель Trend

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