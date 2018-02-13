Отношения между Азербайджаном и Россией останутся на высоком уровне и после выборов – политолог

БАКУ /Trend/ - Результаты президентских выборов в Азербайджане, безусловно, окажут положительное влияние на двусторонние азербайджано-российские отношения, сказал Trend политолог, научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Александр Караваев.

Президентские выборы в Азербайджане состоятся 11 апреля 2018 года в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 5 февраля. Согласно календарному плану Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана, предвыборная кампания кандидатов будет длиться 23 дня и завершится за 24 часа до дня голосования. Таким образом, кампания начнется 19 марта и завершится 10 апреля в 08:00.

Александр Караваев отметил, что на протяжении веков Азербайджан и Россия тесно связаны дружественными отношениями и что сегодня страны являются надежными стратегическими партнерами.

«Я думаю, что такой же уровень сотрудничества будет поддерживаться и после выборов», - сказал эксперт.

Караваев добавил, что Россия может направить свою группу наблюдателей на президентские выборы в Азербайджане в контексте поддержки дружественной страны.

Отметим, что 8 февраля прошел VI съезд правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА). На съезде единогласно было принято решение о выдвижении кандидатуры председателя партии, Президента Азербайджана Ильхама Алиева на президентских выборах, которые пройдут 11 апреля.

Согласно опросу, проведенному независимым исследовательским центром общественного объединения «ELS» в декабре 2017 года, около 91,4 процента опрошенных граждан Азербайджана готовы поддержать кандидатуру Ильхама Алиева.

(Автор: Али Мустафаев)

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