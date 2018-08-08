Для США проект ЮГК важнее антииранских санкций - американский эксперт

БАКУ /Trend/ - Для США значимость масштабного проекта «Южный газовый коридор», предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, превыше антииранских санкций. Такое мнение высказал Trend в среду ведущий эксперт и аналитик американского проекта Bilig Brains Рафаэль Саттаров, комментируя недавнее распоряжение президента США Дональда Трампа по проекту «Южный газовый коридор».

Как сообщает S&P Global Platts, согласно распоряжению Дональда Трампа, новые санкции США против Ирана не коснутся проекта «Южный газовый коридор».

Известно также, что в распоряжении президента США упоминается выражение «исключение проекта природного газа», которое подразумевает «Южный газовый коридор".

По словам американского эксперта, скорее всего, новые санкции, имеющие отношение к энергосектору, затронут интересы крупных компаний, которые сотрудничают с Ираном в сфере бизнеса.

«Лоббистcкие усилия энергетических гигантов в лице SOCAR и BP принесли результаты, и смогли донести до окружения американского президента, что не стоит подрывать позиции нового проекта, который сможет послужить энергетической независимости американских союзников. В то же время распоряжение Дональда Трампа по ЮГК показывает, что со стороны США имеется понимание, что данный проект составит конкуренцию российским проектам в Европе, и отвечает требованиям атлантического сообщества по избавлению европейских стран от монополии импорта российского газа», - пояснил собеседник агентства.

Также Саттаров отметил, что Азербайджан, который всегда воспринимался в регионе и мире, прежде всего, как нефтяная страна, сегодня активно выходит на мировые рынки в качестве крупного поставщика газа, что также повышает к нему интерес США и Европы.

«Понятно, что объемы поставок азербайджанского газа несравнимы с российскими, тем не менее, когда Азербайджан доведет поставки по "Южному газовому коридору" до 16 миллиардов кубометров, то ЮГК, наряду с тем, что принесет Азербайджану дополнительную прибыль, еще и повысит его авторитет как страны-поставщика природного газа на рынки Европы», - сказал американский эксперт, отметив, что США заинтересованы в продолжительном стратегическом партнерстве с Азербайджаном, и в расширении сотрудничества особенно в энергетической сфере.

Напомним, что 29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP..

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Матанат Насибова)

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