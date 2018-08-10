Продуманная экономическая политика Азербайджана вызывает интерес США и западных партнеров - британский эксперт

БАКУ /Trend/ - Недавний прогноз международного агентства Moody's по состоянию азербайджанской экономики подтверждает ускоренную динамику развития страны, а также положительные результаты проведенных реформ в этой области.

Об этом сказал Trend ведущий британский аналитик Абишек Кумар.

Напомним, что аналитики Moody's прогнозируют рост экономики Азербайджана в 2018 году на 1,5 процента, а в 2019 году - на три процентов.

По его словам, росту темпов экономического развития, прежде всего, способствовала грамотная и взвешенная экономическая политика Азербайджанского государства.

«Ожидания ведущего международного агентства Moody's по росту экономики страны на уровне трех процентов вполне логичны, так как этому соответствует положительная экономическая ситуация в Азербайджане. На протяжении последних лет в стране взят уверенный курс на усиление ненефтяного сектора, что дает свои положительные результаты. Это касается практически всех отраслей экономики, в том числе сельского хозяйства, сферы транспорта, торговли, энергетики и других областей", - сказал аналитик.

Быстрое развитие ненефтяного сектора, сказал Кумар, позволило Азербайджану в 2017 году нейтрализовать воздействие внешних рисков, связанных со снижением мировых цен на нефть, и, как результат этого, экономика страны выросла на 0,1 процента против снижения на три процента в 2016 году.

"В 2017 году в ненефтяном секторе экономики прослеживался рост производства на 2,7 процента, и доля ненефтяного сектора в ВВП достигла 62,8 процента. Это очень хорошие показатели. В то же время они подтверждают правильный курс экономической стратегии государства, что особенно важно», - сказал эксперт.

По его словам, руководство Азербайджана наряду с продуманной внутренней экономической политикой проводит также выверенную энергетическую политику.

«В этом смысле знаковым событием считаю продление в 2017 году контракта по ключевому нефтяному блоку месторождений - «Азери-Чыраг-Гюнешли» (АЧГ). Этот шаг позволит сохранить стабильным уровень добычи нефти на протяжении многих лет, а иностранные инвесторы смогут направлять солидные инвестиции в экономику страны", - сказал аналитик.

По его словам, в итоге это положительно скажется на развитии всех отраслей экономики, открытии новых рабочих мест, создании новых предприятий и т.д. С другой стороны, сохранение добычи нефти на стабильном уровне поспособствует экономическому развитию страны.

Как сказал Кумар, сегодняшний Азербайджан воспринимают в регионе и мире как ведущее государство на Южном Кавказе, которое является автором и инициатором масштабных энергетических и транспортных проектов, имеющих стратегическую значимость.

«Мегапроект "Южный газовый коридор", железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) - важнейшие инфраструктурные проекты международного значения, которые серьезно повышают авторитет Азербайджана в глобальной системе международных отношений и способствуют сохранению стабильности и безопасности в регионе. США и Европа поддерживают масштабные проекты, инициированные правительством Азербайджана", - сказал аналитик.

По его словам, последнее заявление американского президента Дональда Трампа по "Южному газовому коридору" в очередной раз показало, что США привержены продолжительному сотрудничеству с Азербайджаном и всецело поддерживают партнерские связи Баку со странами Европейского союза. Все эти факты - показатель внимания и интереса западных партнеров к Азербайджану, сказал в заключение аналитик.

(Автор: Матанат Насибова)

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