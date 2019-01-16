Азербайджан в 2018 году достиг важных успехов - депутат

16 января 2019 15:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев на заседании Кабинета министров Азербайджана, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, охарактеризовал 2018 год как год всестороннего динамичного развития, глубоких реформ и стабильности.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

По его словам, данная оценка действительно свидетельствует о переходе экономики Азербайджана после реформ, проведенных в 2015-2017 годах, к нового динамичному этапу развития.

«Экономика, будучи главной движущей силой общенационального развития, также обуславливает развитие всех остальных секторов. Страна, обладающая независимой системой экономических отношений, также имеет возможность для осуществления независимой внешней политики, что имеет очень важное значение с точки зрения защиты национальных интересов в системе международных отношений. Поэтому Президент Ильхам Алиев в начале своего выступления отметил, что, несмотря на негативные процессы, происходящие в мире и в регионе, Азербайджан достиг всестороннего и динамичного развития», - сказал Бабаоглу.

По словам депутата, несомненно, что в таких сложных условиях для обеспечения развития и политических интересов необходимо обладать весьма серьезной экономической концепцией и глубокой политической стратегией.

«Если говорить коротко, Азербайджан в 2018 году смог согласовать свои национальные интересы с интересами стран-партнеров и достиг важных успехов. В этом контексте Президент Ильхам Алиев в первую очередь коснулся государственных программ развития регионов и сказал, что и в этом году будет принята такая программа, так как это является очень важным компонентом с точки зрения обеспечения конкурентоспособности и географической дифференциации экономики», - отметил депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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