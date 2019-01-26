Зураб Гвентсадзе: Памятник нацисту Авагяну установили в Грузии проармянские силы

26 января 2019 13:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Установка памятника в грузинском Ахалкалаки палачу мирного азербайджанского населения в оккупированном нагорно-карабахском регионе Азербайджана Михаилу Авагяну – инициатива определенных проармянских сил в Грузии.

Об этом сказал в субботу Trend руководитель неправительственной организации "Ассоциация молодых дипломатов Грузии" Зураб Гвентсадзе.

Напомним, что 20 января в селе Бугашен Ахалкалакского муниципалитета армянами был установлен памятник армянскому сепаратисту и террористу, участнику геноцида, учиненного в отношении мирного азербайджанского населения в Карабахе Михаилу Авагяну.

По словам Гвентсадзе, армянский сепаратист Михаил Авагян является врагом не только азербайджанского, но и грузинского народа, поэтому данная акция направлена против Грузии и Азербайджана.

«В то же время, совершенная на территории Грузии эта акция направлена на то, чтобы противопоставить наши народы. Считаю, что ответственность за установление памятника несет мэр Ахалкалаки, поскольку уверен, что в связи с этим фактом не были уведомлены премьер – министр и МИД Грузии. Думаю, что власти Грузии примут соответствующие решения по инциденту», - сказал Гвентсадзе.

Глава НПО отметил, что памятник армянскому националисту установленный на территории Грузии должен быть демонтирован в самое ближайшее время.

«Наши страны являются стратегическими партнерами, а Азербайджан дружественной нам страной, который всячески поддерживает нашу страну, оказывая инвестиционную поддержку, топливное обеспечение и прочее. Уверен, что попытки третьих сил вбить клин в братские отношения между Грузией и Азербайджаном не увенчаются успехом», - сказал Гвентсадзе.

Отметим, что армянский сепаратист Михаил Авагян участвовал в военных действиях в Горадизе, Ходжалы и Физули был в числе тех, кто учинил в азербайджанском городе Ходжалы геноцид против сотен мирных жителей, которые были зверски убиты армянскими боевиками.

По сообщению грузинских СМИ, на открытии памятника армянскому нацисту присутствовали мэр Ахалкалаки Юрик Унанян, а также депутаты парламента Энзел Мкоян и Самвел Манукян.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MatanatNasibova

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