«Представитель» сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, пытается ввести в заблуждение международное сообщество - азербайджанская община

БАКУ /Trend/ - «Представитель» сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, пытается ввести в заблуждение международное сообщество.

Об этом во вторник сказал руководитель азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Гянджалиев, комментируя высказывания «представителя» сепаратистского режима, сообщает Trend.

Комментируя высказывания «представителя» «министерства иностранных дел» сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, относительно последнего заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, руководитель азербайджанской общины отметил, что утверждения «представителя» сепаратистского режима являются необоснованными, и преследуют цель нанести ущерб переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, отвлекая внимание от предмета переговоров.

«Выдвинутые, так называемым «представителем» сепаратистского режима, полные абсурда претензии к документам, принятым на саммитах Совета Безопасности ОБСЕ в Хельсински и Будапеште, преследуют цель ввести в заблуждение международное сообщество. Если так называемый «представитель», говорит лишь о существовании армянской общины нагорно-карабахского региона Азербайджана в качестве заинтересованной стороны, и игнорирует существование азербайджанской общины, то вызывает лишь сожаление его неспособность понять суть указанного Хельсинского документа», - добавил Гянджалиев.

По словам руководителя азербайджанской общины, если так называемый «представитель» сепаратистского режима говорит о документе Будапештского саммита и привержен обязательствам этого документа, то должен полностью соблюдать нормы этого документа.

«В документе, принятом на уровне глав государств и правительств, участвовавших на Будапештском саммите в 1994 году, говорится: «Они (главы государств и правительств стран-участников ОБСЕ), подтверждая свои обязательства по соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН, призывают стороны к интенсивным субстантивным переговорам с целью заключения политического соглашения для приостановления вооруженного конфликта», - добавил Гянджалиев.

Руководитель азербайджанской общины отметил, что принятое в ноябре 1995 года приложение номер два «График мероприятий по урегулированию ситуации в частности на оккупированных территориях» является неотъемлемой частью обсуждений относительно режима прекращения огня.

«В этом документе конкретно предусмотрены мероприятия по выводу войск, в соответствие с графиком, из оккупированных Агдаринского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского, Джабраильского, Зангиланского, Губадлинского, Кельбаджарского и Лачинского районов Азербайджана и мероприятия по очистке территорий от мин. Армянская община нагорно-карабахского региона Азербайджана остается в заложниках захватнического режима, являющегося продолжением хунты Саргсяна-Кочаряна. Установление в регионе постоянного и справедливого мира возможно лишь после вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий и возвращения на свои земли изгнанного оттуда азербайджанского населения. Члены азербайджанской общины нагорно-карабахского региона Азербайджана верят в то, что азербайджанские и армянские общины способны снова жить совместно в мире в рамках признанных на международном уровне границ, суверенитета и территориальной целостности нашей страны, и с этой целью готовы вести диалог», - отметил Гянджалиев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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