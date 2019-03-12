Сиявуш Новрузов: Апрельские бои нарушили планы армян

БАКУ /Trend/ - Апрельские бои нарушили планы армян.

Об этом во вторник сказал заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан», председатель Комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

Новрузов отметил, что армяне, затягивая решение нагорно-карабахской проблемы, думали, что подрастающее в Азербайджане молодое поколение, люди, родившиеся в семьях, ставших беженцами и вынужденными переселенцами в 90-х годах прошлого века, забудут про Карабах и оккупированные территории, их боевой дух упадет.

«Они надеялись, что, затягивая уреглирование проблемы, смогут решить ее в свою пользу. Однако апрельские бои развеяли эти надежды армян. Апрельские бои 2016 года показали, что молодое поколение отнюдь не отстает по патриотизму от прежних поколений. Тысячи людей из различных институтов, школ, учреждений обращались в соответствующие структуры для добровольного участия в этих боях», - добавил Новрузов.

По его словам, апрельские бои свели на нет пропаганду, проводимую официальным Ереваном среди армян.

«Власти Армении стремились уверить свое население, что в Азербайджане нет боевого духа, его армия является слабой, а техника устарела и так далее», - сказал депутат.

Новрузов отметил, что, на самом деле, азербайджанская армия смогла овладеть большой ударной силой благодаря приобретению современного вооружения из России, Турции, Беларуси, Израиля, Украины и других стран, модернизации части вооружения советского периода.

«С точки зрения военного снабжения азербайджанская армия стала соответствовать стандартам НАТО. Все это проявилось в апрельских боях. Азербайджан, использовав лишь малую часть своего военного потенциала в апрельских боях, полностью разгромил армянскую армию», - сказал заместитель исполнительного секретаря партии.

Новрузов также добавил, что сегодня Азербайджан ведет системную работу в области разоблачения армянской лжи. В итоге теперь мир не верит лжи армян.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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