Антиазербайджанские силы используют Али Керимли в качестве «тормозного механизма» против развития страны - депутат

13 мая 2019 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Антиазербайджанские силы очень обеспокоены тем, что Азербайджан с небольшими потерями вышел из глобального финансово-экономического кризиса и страна продолжает динамично развиваться. Поэтому для нарушения общественно-политической стабильности, пресечения процессов развития страны они используют «пятую колонну». Об этом сказала в понедельник Trend председатель Низаминской районной организации правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламент) Садагат Велиева.

Она отметила, что антиазербайджанские силы используют Партию Народного фронта Азербайджана (ПНФА) и ее председателя Али Керимли в этом процессе в качестве «тормозного механизма» против развития страны. "Али Керимли выступает в интернете на основе тезисов таких антинациональных элементов, как Севиндж Османгызы, Ганимет Захид, которые финансируются за счет грантов в Европе и США, организует оплачиваемую антинациональную работу троллей, проводит синхронную с армянскими СМИ и лобби работу, на основе безосновательных утверждений призывает на митинги, которые не поддерживаются народом. Поэтому люди должны серьезно осудить радикальную оппозицию», - сказала Велиева.

Депутат добавила, что молодые фронтисты должны спросить у Али Керимли, который призывает их к неподчинению и заставляет нарушать законы, после чего их арестовывают, который, используя их, получает гранты и пособия от различных организаций о том, почему в митингах, на которые он призывает выходить, не участвуют члены семей председателя ПНФА, глав т.н. Национального совета, других оппозиционных партий. "Почему молодые фронтисты не задаются вопросом, за счет каких средств сын Али Керимли - Туркель ведет дорогую жизнь в США? По какой причине Али Керимли прекращает общаться с молодежью, освобожденной из-под ареста, объявляет их врагами и предателями? Вопросов много, и ответ на них заключается в том, что Али Керимли интересуют не интересы народа, а его личные амбиции и интересы", - сказала Велиева..

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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