Заявления Пашиняна - следствие тупиковой ситуации в Армении

Скандальное заявление Пашиняна о том, что оккупированные территории Азербайджана - это "часть Армении", свидетельствует о слабости власти армянского премьера. Очевидно, что громкими популистскими заявлениями Пашинян пытается залатать брешь провала не только своей внутриполитической, но и внешнеполитической деятельности.

Очевидно и то, что проигрывая «карабахскому клану», Пашинян теряет поддержку населения Армении. К тому же с момента прихода к власти армянский премьер безуспешно пытается навязать своему народу байку о «бархатной революции» в Армении.

На самом деле в Ереване давно уже задаются вопросом: а была ли революция в Армении?

К примеру, некоторые наблюдатели считают, что был дешевый процесс передачи власти в Армении по примитивной схеме. Что, мол, «карабахский клан» и стоящие за ним силы вместо Саргсяна отдали предпочтение «простому выходцу из народа», который, как оказалось, строил из себя «демократа».

Думается, что не случайно на Западе и в России с недоверием относятся к тому, что произошло за кулисами «государственного переворота», или так называемой «бархатной революции» в Армении. Об этом свидетельствует то, что экс-президент Серж Саргсян, который периодически посещает Карабах, находится на свободе. Более того, в его адрес не было выдвинуто ни одного обвинения. Не исключено, что после провала Пашиняна Саргсян сможет вернуться к власти и продолжить прежнюю двойную игру.

В Ереване есть мнение, что на самом деле «бархатная революция» Пашиняна – сценарий, подготовленный для смены руководства в стране, в котором свою роль сыграли прежние власти Армении.

За прошедшее время Армения не смогла выйти из внешнеполитического тупика, в котором находится из-за карабахского конфликта. После т.н. «бархатной революции» Армению не посещали лидеры какого-либо иностранного государства, за исключением президента Франции Эммануэля Макрона в рамках саммита Франкофонии.

Однако на фоне своих неудач Пашинян все же не оставляет попыток убедить народ в том, что Армения интересна великим державам. В реальности же все происходит с точностью до наоборот. Мы видим нулевой интерес к Армении со стороны США и Запада.

Именно поэтому Пашиняну не остается ничего, кроме как кормить собственный народ дешевыми популистскими заявлениями о том, что оккупированные территории Азербайджана являются "частью Армении". Думается, что подобными примитивными заявлениями Пашиняну едва ли удастся сохранить остатки былого авторитета в своей стране…

Директор Экспертного совета Baku Network

Доктор философии Эльхан Алескеров

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