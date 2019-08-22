Цель этих сил - навредить имиджу Азербайджана - депутат

БАКУ/Trend/ - Попытка поставить под сомнение официальную позицию государства по поводу крушения самолета МиГ-29 - происки сил, не любящих Азербайджан.

Об этом сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Джавид Османов.

Он сообщил, что некоторые силы хотят политизировать это событие.

"Конечно же, гибель нашего пилота печалит всех нас. Да помилует Аллах всех наших шехидов. Такие происшествия случаются во всем мире. Жаль, что и у нас произошло такое. К сожалению, черные силы, не любящие Азербайджан, радикальная оппозиция пытается политизировать это происшествие. Их цель - навредить имиджу Азербайджана", - сообщил Османов.

Депутат отметил, что и родственники погибшего пилота осудили этот поступок.

"Естественно, у этих сил есть единственная цель - если в стране случается какое-либо несчастье, они пытаются политизировать это и использовать против азербайджанского государства, привести людей в замешательство. На самом деле общество хорошо понимает, что во время учебной тренировки может случиться такое. А силы, пытающиеся политизировать упомянутый случай, делают это под диктовку кругов, ненавидящих прогресс. Считаю, что они обречены на провал", - резюмировал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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