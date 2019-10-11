Глава азербайджанкой общины: Конфликт с Арменией продолжается на всех платформах — военной, дипломатической и в социальных медиа

11 октября 2019 16:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня состоялась встреча азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана с молодежью Фонда молодежи Азербайджана, родом из Нагорного Карабаха.

Как сообщает в пятницу Trend, в ходе встречи руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Турал Гянджалиев проинформировал участников о деятельности общины, реализованных проектах. Председатель сообщил, что конфликт с Арменией сегодня продолжается на всех платформах — военной, дипломатической и в социальных медиа.

Гянджалиев призвав молодежь быть более активной в социальных сетях, сказал, что на них падает большая ответственность в свете информационной войны.

Он отметил, что сегодня имеются обширные возможности для осведомления мира , в частности, международных организаций и институтов, которые работают в направлении урегулирования конфликтов, о реалиях Азербайджана, и молодежь должна не упускать такие возможности.

Исполнительный директор Фонда молодежи Азербайджана Фарид Джафаров проинформировал присутствующих о деятельности Фонда, осуществляемых им проектах, грантовых конкурсах. Он призвал молодежь из Нагорно-Карабахского региона к сотрудничеству.

Выступившая на мероприятии член правления азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Флора Гасымова, также призвала молодежь быть более активной в разоблачении армянской лжи.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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