Сближение Турции с Россией отвечает интересам Азербайджана - Шабнам Гасанова

БАКУ /Trend/ - Сближение Турции с Россией имеет для Азербайджана важное значение. Безусловно, это также положительно скажется на урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. С этой точки зрения, в 2020 году возможно достижение значительных продвижений в разрешении конфликта.

Об этом в понедельник сказала Trend эксперт по международным отношениям, политический обозреватель Шабнам Гасанова.

По ее словам, с учетом важнейшей роли России в урегулировании Карабахской проблемы, растет также активность Турции в направлении справедливого урегулирования конфликта в рамках норм международного права.

"В таком случае, сближение Турции с Россией может быть оценено как позитивный для Азербайджана фактор. С другой стороны, предполагается образование формата взаимодействия Турция-Россия-Азербайджан, что также крайне важно для азербайджанской стороны", - сказала Гасанова.

Политолог напомнила, что восьмого января состоялось официальное открытие трубопровода "Турецкий поток", через который предусматривается транспортировка российского газа на границу Турции и по дну Черного моря и далее в Грецию.

"Таким образом в турецком Стамбуле была реализована первая часть проекта "Турецкий поток". Если на предварительном этапе трубопровод обеспечивал поставку газа на турецкие рынки, то второй частью предусмотрена транспортировка газа в Южную и Юго-Восточную Европу. Проект "Турецкий поток" по сути не только означает снабжение Южной Европы российским газом. Несомненно, в результате реализации проекта также не исключено усиление механизмов политического влияния России. Поэтому этот проект даст не только экономические, но и политические дивиденды. Таким образом, осуществление проекта откроет новую страницу в отношениях Турции и России. Следует отметить, что поставки российского газа в Европу через Турцию вызвали обеспокоенность в западных кругах. На фоне напряженности в отношениях Турции и России как с США, так и с Западом, их сближение соответствует и интересам Азербайджана.

В целом, за последние годы между Турцией и Россией наблюдается серьезное сближение, развитие сотрудничества. Мы становимся очевидцами того, как стратегическое сотрудничество перерастает в стратегическое партнерство. Даже Владимир Путин в своем выступлении отметил, что несмотря на попытки вмешательства международных кругов, отношения России и Турции развиваются не только в экономической, но и во всех сферах. А это может ускорить решение других вопросов между Россией и Турцией. Помимо этого, в результате успешной реализации проекта TANAP ожидается рост влияния Турции в сфере урегулирования региональных конфликтов. Сближение Турции и России важен с точки зрения урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. Импортом газа дает Турции основания рассчитывать на лояльность России в определенных вопросах", - отметила Шабнам Гасанова.

По ее словам, с другой стороны, в последние годы Турция импортирует газ не только из России, но также увеличил объемы импорта из других стран.

"Таким образом, Турции удалось значительно снизить зависимость от России. А это дает основание полагать, что Турция осуществляет успешную энергетическую политику. Азербайджан, в свою очередь, завершает доработку Южного газового коридора. На фоне всех этих политических факторов Армения теряет остатки влияния как в регионе, так и на международной арене", - подчеркнула Гасанова.

Она добавила, что некоторые политические круги оценивают "Турецкий поток" как конкурента Южному газовому коридору.

"В общей сложности, "Турецкий поток" не должен расцениваться как конкурент Южному газовому коридору. Как неоднократно подчеркивал в своих выступлениях и Президент Ильхам Алиев, политика энергетической безопасности Азербайджана ни в коем случае не направлена против третьего государства. Основой причиной, обуславливающей успех политики Азербайджана в этом направлении является то, что он не превращает ее в инструмент - это свободная конкуренция и успешный проект", - резюмировала Шабнам Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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