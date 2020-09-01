Армянский народ доверил свою судьбу далекому от реалий человеку - Эльнур Аллахвердиев

БАКУ /Trend/ - Бои на Товузском направлении в середине июля, а также авантюрная поездка Никола Пашиняна на оккупированные территории Азербайджана показывают, что в дипломатической плоскости Армения свои возможности маневра исчерпала. Дело дошло до того, что лживым аргументам армян не могут верить уже и те, кому очень хотелось бы в них поверить, так как политика Армении кишит очевидными противоречиями.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльнур Аллахвердиев, комментируя поездку армянского премьера в оккупированный Нагорный Карабах.

Депутат отметил, что руководству Армении не хотят верить и журналисты, в чем можно было убедиться, когда на глазах у всего мира репортер BBC опозорил Пашиняна: «Сегодня они отрицают сказанное вчера, завтра будут отказываться от сказанного сегодня. Поэтому, видя, что все возможности исчерпаны, Пашинян говорит, мол, смотрите, вновь может вспыхнуть война».

По мнению Аллахвердиева, сейчас у Пашиняна сильная «политическая головная боль». С одной стороны, напряженность внутри страны, с другой - давление Азербайджана на дипломатической платформе: «Поэтому нетрудно понять его частые поездки в Карабах для того, чтобы показать, какой он «патриот». Армения, которая привела Пашиняна к власти, переживала в тот период большие экономические трудности. Армянский народ ждал от него каких-то чудес. Но чудеса бывают только сказках, в основном, армянских. Эйфория закончилась, и простым армянам пришлось вспомнить о своем желудке. Вдобавок появились проблемы в связи с пандемией. Сегодня трудные времена из-за пандемии переживают даже крупные государства. Как будет решать эти проблемы нищая Армения?».

Депутат отмечает, что кризис в мировой экономике и снижение до минимума объема межгосударственных экономических связей, уменьшение объема средств, которые отправляют в Армению проживающие за рубежом, в основном, в России, армяне, усугубили экономическую проблему для Пашиняна: «Его приезд в Карабах и встреча с военными, наблюдение за позициями просто пропаганда, не более. Разве Пашинян не в курсе, во сколько сегодня обходится один день войны? Может, он думает, что за несколько дней сможет оккупировать новые земли, забыв, что Армения оккупировала азербайджанские земли за счет вооружения, оставшегося с советского периода, и контингента советской армии в Карабахе, что Ходжалы был подвергнут обстрелу военнослужащими советской армии? Если он действительно так думает, значит армянский народ доверил свою судьбу далекому от реалий человеку. Не нужно забывать, что военное руководство в Армении и оккупированном Нагорном Карабахе получает команду не от него, а от Саргсяна и Кочаряна. "Высший эшелон" военного контингента сформировался в их период руководства, и связан с ними различными узами. Это говорит о том, что в случае начала военных операций велика вероятность того, что Пашинян утратит контроль над армией. А неконтролируемая армия - это серьезная угроза в таких государствах, как Армения. Араик Арутюнян, который стоит во "главе" марионеточного "правительства" в оккупированном Нагорном Карабахе - тоже представитель карабахского клана. Его выдвинул еще Бако Саакян, назначив «премьер-министром». Так что у Пашиняна нет глубокого доверия к т.н. "элите" оккупированного Нагорного Карабаха».

По его словам, после прихода к власти Пашиняна в отношениях Еревана и Москвы наблюдается кризис: "Российский руководитель открыто поздравляет с днем рождения подвергшегося аресту в Армении и выброшенного на политическую свалку Роберта Кочаряна, подчеркивает его заслуги в развитии двусторонних связей, зная, что Пашинян ненавидит Кочаряна. В Армении находится российская военная база. Армения вообще обязана России своим существованием как государства. В ходе товузских боев мы видели, как Ереван хотел втянуть Москву в эту военную авантюру. Не исключено, что это также было попыткой примирения. Сразу после этих боев армянский генерал заявил об армии своей страны, что "если в 2016 году мы увидели износившуюся армию, то теперь мы стали свидетелями того, что остались без союзников в мире".

Депутат отметил, что дипломатические усилия Президента Ильхама Алиева приносят свои плоды, у Армении же нет ни исторических, ни юридических, ни политических аргументов, обосновывающих претензии на Карабах: «Азербайджан на протяжении всех этих 30 лет демонстрирует свою приверженность миру, международным переговорам. Армения же обманывает мировое сообщество. Думаю, что все стороны понимают, что ход событий ведет к войне. Любая война – это человеческие потери. Пусть международное сообщество вкупе с Минской группой осознает это. Мы никогда не смиримся с оккупацией наших земель. На это нацелены и военная и экономическая мощь, которых мы достигли за эти 30 лет. Если Армения и на поле боя хочет ощутить тот удар, который она получила путем дипломатии на Мюнхенской платформе безопасности, то пожалуйста, азербайджанская армия продемонстрирует ей это».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)