Армия может и должна стать элитой общества

Точка зрения 20 декабря 2020 15:01 (UTC+04:00)
Армия может и должна стать элитой общества

БАКУ /Trend/ - Вся нация в неоплатном долгу перед павшими в войне шехидами. Об этом сказано много слов, и будет еще сказано. Но все понимают, что даже сто миллионов слов – искренних, от всего сердца – не смогут унять родительскую боль, разве что приглушить ее на время.

Чего хотели эти ребята, ради чего бросались вперед без сомнений?

Ответ очевиден: ради своей страны, ради того, чтобы никто и никогда больше не смел говорить, что азербайджанцы – это торгаши, не воины, не патриоты. И, главное, ради того, чтобы вернуть исконные земли своим хозяевам, а нации – достоинство.

Мы также безмерно благодарны мужеству и самоотверженности ветеранов этой победоносной войны.

Но что мы все можем сделать, чтобы души шехидов спали спокойно, как можем оплатить ветеранам наш моральный долг?

Думаю, они желали бы видеть нашу армию еще более мощной силой, способной в любое время отстоять честь своей страны, их честь.

Настал момент, когда отношение к армии и военной службе должно быть пересмотрено. Не государством – оно, наше государство, сделало все для победы – а обществом.

Отныне оказание уважения и максимальной поддержки людям, находящимся на военной службе, везде, в любой ситуации и при любых обстоятельствах (даже если придется поступиться собственными интересами) должно стать долгом каждого гражданина Азербайджана.

Примером может послужить братская Турция.

Престиж и авторитет армии в турецком обществе, думаю, ни для кого не является открытием. Служба в вооруженных силах считается там святым долгом, и такое отношение воспитывается с детских лет.

Искренняя любовь и уважение турецкого народа к своей армии, и оказываемая огромная моральная поддержка – это одна из славных традиций, которой уже не одна сотня лет, и, скорее всего, именно поэтому турецкая армия является одной из сильнейших в мире.

Похоже, что 44-х дневная война заложила начало подобной традиции и в Азербайджане.

Война изменила взгляд на многие вещи. Она разбудила спавшую до сих пор в обществе огромную силу, которую некоторые называют национальным самосознанием, и это, пожалуй, самый ценный для нас итог войны.

Признаки этой силы были повсюду: толпы молодежи у военкоматов и улыбающиеся отцы, провожавшие сыновей в неизвестность, школьный учитель, потративший часть своей небольшой зарплаты на теплые перчатки и сигареты для солдат, мать шехида, прокомментировавшая смерть своего сына одной короткой фразой «Vətən sağolsun!» (Да здравствует Родина!).

Все это, как мы помним, происходило абсолютно по доброй воле и от чистого сердца. Нация проснулась!

После победы в войне все мы осознали бесценную роль сильной и боеспособной армии.
Сегодня солдаты и офицеры азербайджанской армии заслужили право стать элитой общества, причем, как в материальном, так и в социальном плане.

Впереди у Азербайджана еще немало вызовов. Зная отношение к нам некоторых соседних государств, видя, что, даже сегодня, после поражения в войне, в Армении есть силы, призывающие к реваншу, к партизанским действиям, к террору, необходимо сделать все, чтобы азербайджанская армия стала еще более мощной силой.

Но для этого, помимо боевой подготовки и современного вооружения, она должна каждый день ощущать свою востребованность и нашу человеческую поддержку, как это было в дни прошедшей войны.

Автор: Азер Ахмедбейли

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