Индия может поучиться у Азербайджана, как разумно управлять военными расходами — мнение

БАКУ /Trend/ - Индия может поучиться у Азербайджана, как с умом тратить деньги на развитие армии, говорится в публикации аналитического новостного агентства The Print, передает Trend.

В публикации сообщается, что по данным шведского аналитического центра Stockholm International и Института исследования проблем мира (SIPRI), Армения тратит намного больше, если сравнивать государственные расходы на развитие армии.

«В 2018 году 21 процент государственных расходов Армении пришелся на военные нужды, хотя четверть ее населения живет в бедности. Азербайджан, опираясь на свои доходы от нефти, потратил около 11 процентов», — говорится в отчете.

Как отмечается в публикации, еще один мудрый ход, который сделал Азербайджан, — это диверсификация, и не только с точки зрения вооружения, но и источников их поставок. Армения сосредоточилась на покупке оружия у России, которая также поставляет его в Азербайджан. Но Азербайджан действовал намного практичнее, диверсифицируя свои закупки и приобретая оружие также у Турции и Израиля.

Подводя итоги, новостное агентство подчеркивает, что важен не объем финансирования, а оптимизация этих расходов с умом.

(Редактор: Надир Насиров)