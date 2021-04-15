Музеи после триумфальных военных побед открываются во многих странах мира - Олег Кузнецов

БАКУ /Trend/ - Во многих странах мира после триумфальных побед в войнах открываются экспозиции и музеи, подобные Парку военных трофеев в Баку, так что Азербайджан не выпадает из общемирового тренда.

Об этом сказал Trend российский историк и политический аналитик, профессор Олег Кузнецов.

"Мне понятна причина, по которой армянские политики и журналисты выражают негодование по поводу открытия в Баку Парка военных трофеев. Не буду перечислять музеи воинской славы, находящиеся в самых разных странах мира, факт существования которых очень раздражает власти и общественность других государств. Но можете поверить мне на слово, что их великое множество. И каждый такой музей несет в себе двоякую идеологическую нагрузку: с одной стороны, он напоминает победителям об их триумфе, а с другой - постоянно указывает побежденным на их поражение. "Горе побежденным" - так говорили древние римляне, и этот принцип визуально или наглядно реализуется в факте существования каждого такого музея", - сказал Кузнецов.

Эксперт отметил, что сегодня армянская пропаганда выдумывает разные сказки по поводу того, что, дескать, осенью 2020 года была разгромлена не армянская армия, а какая-то мифическая "армия обороны Карабаха", хотя всем прекрасно известно, чем она была на самом деле.

"И музей военных трофеев в Баку - ярчайшее напоминание об этом. Армянские политики и пресса не хотят вспоминать о поражении и жертвах своей агрессии против Азербайджана, им проще забыть эту позорную страницу своей национальной истории. Но музеи типа бакинского не позволяют этого сделать, этим и объясняется скрежет зубовный, который можно сегодня прочесть в армянской прессе в связи с открытием данного музея в Баку", - сказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что армяне, движимые присущим им чувством этноэгоцентризма, не хотят об этом вспоминать, говоря только о своей боли и горечи - боли поражения и горечи утраченных амбиций.

"Они скорбят не о своих погибших, которых очень быстро забудут, они вопят об уничтоженной Азербайджаном идее армянского доминирования на Южном Кавказе, напоминанием о чем является вновь открытый музей в Баку. Вот что их раздражает больше всего и в первую очередь. Что касается разговоров об аморальности выставления напоказ в этом музее пробитых пулями и осколками касок армянских военных, то это самый безобидный способ визуализации факта разгрома армянской армии", - отметил аналитик.

"А Еревану следует помнить о разгроме своей армии осенью 2020 года и всегда держать в голове мысль о том, что подобный конфуз может еще не один раз повториться", - подчеркнул Кузнецов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)