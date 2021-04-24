США придется либо считаться с интересами Турции, либо потерять ее

Точка зрения 24 апреля 2021 19:29 (UTC+04:00)
США придется либо считаться с интересами Турции, либо потерять ее

БАКУ /Trend/ - Некоторые мировые лидеры чувствуют себя неуютно, когда им приходится реагировать на решительную или, как они считают, агрессивную политику президента Эрдогана.

Последний саммит НАТО, где противоречия на страновом уровне порой проецировались на внутриальянсные отношения, обнажил некоторые моменты, где проглядывала неуверенность некоторых членов НАТО в правильности собственных решений, и ревность, но больше всего страх перед усиливающей свою мощь Турцией.

Об этом, например, ясно говорит нежелание членов НАТО признать YPG/PYD террористами и оказать партнеру по, казалось бы, прочному альянсу, политическую поддержку.

Дальше признания некоторых высокопоставленных лиц ЕС и НАТО в том, что Турция находится на переднем крае борьбы с терроризмом и обеспечивает защиту ЕС от нелегальной миграции, и что никакая другая страна НАТО не подвергалась большему количеству террористических нападений, и не приняла столько беженцев из Сирии, разговоры не идут.

Курдский и армянский вопросы уже длительное время используется некоторыми европейскими странами, для того чтобы ослабить влияние Турции в Европе и на Ближнем Востоке с целью обеспечить собственные геополитические и экономические интересы.

Полуправда и антитурецкие вбросы в СМИ, игнорирование официальной позиции Анкары о том, что Турция борется с террористами YPG/PYD, а не с курдским народом, только подтверждают эту мысль.

В последние годы, а именно, когда Анкара «посмела» защитить собственные интересы в пику интересам США и Западной Европы, против Турции развернулась токсичная пропаганда.

Сравните два заголовка недавнего прошлого в мировых СМИ: «Трамп позволил Турции осуществить геноцид против людей, победивших ИГИЛ», и «Турция начинает военную операцию против боевиков YPG». Одно и то же событие (операция «Источник мира»), но какая разная интерпретация!

Эрдоган дал исчерпывающий ответ своим критикам, сказав, что ни одна из стран, упрекающих Турцию в ее сирийской политике, не имеет 900-километровой границы с Сирией, большая часть которой до недавнего времени контролировалась террористами из PYD/YPG.

Турция также нарушила табу на хорошие отношения с Россией.

Но если быть беспристрастным в этом вопросе, то нужно вспомнить строительство газопровода «Северный поток-2» в Германию. Вспомним объятия, в которые заключил президента Путина президент Макрон пару лет назад, накануне встречи Нормандской «четверки» перед Елисейским дворцом, или слова Генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россию не стоит считать врагом НАТО.

Турции нельзя иметь хорошие отношения с Россией, а остальным можно?

Турцию назвали сложным партнером. Однако она сложная ровно настолько, насколько игнорируются ее интересы, особенно в вопросах национальной безопасности.

Самое простое объяснение политике своей страны дал сам турецкий президент, выступая на встрече с соотечественниками в Лондоне после того самого знаменательного саммита НАТО: «Сегодняшняя Турция - страна, которая без оглядки на кого-либо проводит операции по обеспечению своей национальной безопасности и осуществляет независимую внешнюю политику».

Тот, кто сегодня понял и принял этот факт, это Кремль. Поэтому Москва сегодня совершенно резонно пользуется благоприятным климатом, сложившимся между двумя странами, несмотря на противодействие определенных кругов внутри самой России.

В США есть политики, которые хорошо осознают роль Турции, и ее ценность как реального, и, пожалуй, самого мощного союзника Америки по НАТО, а не как потребителя-члена альянса.

Но…дьявол наущивает, а Джо Байден не хочет (ИЛИ НЕ МОЖЕТ) мобилизовать свою волю для принятия справедливого решения.

В преддверии «годовщины» так называемого «геноцида армян» американские эксперты узкого профиля, которые, без сомнения, должны знать всю подноготную этой столетней истории, и подсказать президенту США, что имеет место глобальная историческая фальсификация, наверное, уже в который раз сделали это в своих докладах.

Если, при этом, Байден назовет события 100-летней давности «геноцидом», то это не может не восприниматься как сознательный шаг, и будет иметь серьезные последствия.

Вашингтон предполагает, что готов к ним.

Признание или непризнание т.н. «геноцида армян» имеет значение не только для Турции, но и для многих стран, потому что продемонстрирует, имеет ли новая администрация здравый взгляд на вещи или нет.

В одном сегодня можно не сомневаться: США, даже безотносительно признания-непризнания т.н. «геноцида армян», придется либо считаться с интересами Турции, либо потерять ее.

Азер Ахмедбейли

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Кямран Агабалаев принимает участие в Международном кинофестивале goEast в Германии (ФОТО)
Кямран Агабалаев принимает участие в Международном кинофестивале goEast в Германии (ФОТО)
Расим Джафар играет главную роль в фильме немецких кинематографистов (ФОТО)
Расим Джафар играет главную роль в фильме немецких кинематографистов (ФОТО)
Махир Тагизаде стал финалистом Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева
Махир Тагизаде стал финалистом Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Байден использовал слово "геноцид" в заявлении касательно событий 1915 года США 20:06
Турция нацелена на полное искоренение угрозы терроризма в регионе - Эрдоган Турция 19:51
В Шуше найдены оружие и боеприпасы Происшествия 19:51
Узбекистан стал главным импортёром казахстанской пшеницы Узбекистан 19:40
США придется либо считаться с интересами Турции, либо потерять ее Точка зрения 19:29
Прямые рейсы между Ираном и Кыргызстаном будут возобновлены Экономика 19:18
В Мюнхене прошла акция с требованием о передаче Азербайджану карт минных полей (ФОТО) Общество 19:03
Определены места захоронения тел зверски убитых армянами людей в селе Башлыбел Кяльбаджарского района Политика 18:47
В Грузии выявлено 1 250 новых случаев коронавируса Грузия 18:37
В Бельгии вакцину AstraZeneca будут применять в возрасте от 41 года Европа 18:21
В Баку сегодня продезинфицировано свыше 550 улиц (ФОТО) Общество 17:48
Грузия может осуществлять обмен электроэнергией с несколькими странами в параллельном режиме Энергетика 17:40
Кямран Агабалаев принимает участие в Международном кинофестивале goEast в Германии (ФОТО) Культура 17:23
Долг Грузии перед Азербайджаном увеличился в лари Финансы 17:13
Представители Аппарата омбудсмена посетили военно-учебные заведения (ФОТО) Общество 16:55
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:48
Расим Джафар играет главную роль в фильме немецких кинематографистов (ФОТО) Культура 16:44
Байден разорвет многолетний союз с Анкарой, признав т.н. «геноцид армян» - Питер Тейс Турция 16:40
В Азербайджане выявлено 1 676 новых случаев заражения COVID-19, выздоровело 2 168 человек Общество 16:39
Выросло производство промышленной продукции в Балканском регионе Туркменистана Бизнес 16:33
АПБ Азербайджана выявило грубые нарушения в 26-ти объектах общепита Общество 16:26
На пост председателя парламента Грузии выдвинут Каха Кучава Грузия 16:20
Жители восточных провинций Турции требуют открытия архивов по событиям 1915 года – СМИ Турция 16:17
В случае снижения курса биткоина цена альткоинов может упасть на 90-95% Экономика 16:02
Махир Тагизаде стал финалистом Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева Культура 15:49
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю Финансы 15:48
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 15:37
Туркменистан содействует отправке экспресс-поезда из Турции в Узбекистан Транспорт 15:21
В сегодняшней дезинфекции в Баку было задействовано 40 единиц спецтехники (ВИДЕО) Общество 14:53
ЕБРР назвал объем текущего портфеля своих проектов в Азербайджане Финансы 14:44
Любовь и смерть с азербайджанским оттенком и итальянским размахом (ВИДЕО, ФОТО) Культура 14:39
Минстрой Туркменистана объявил тендер на строительство здания Тендеры 14:31
В Иране за сутки от коронавируса скончались 374 человека Общество 14:28
МИД Туркменистана объявил тендер на поставку оборудования Тендеры 14:21
Визит преступника Араика Арутюняна в Москву - серьезная преграда для мира в регионе - азербайджанский депутат Политика 14:10
Сямра Рагимли представит Азербайджан на конкурсе "Новая волна-2021" Звёздный мир 13:52
Первый замминистра здравоохранения Азербайджана представлен коллективу ведомства Общество 13:46
Село Шарикан Зангиланского района (ВИДЕО) Политика 13:39
Признание т.н. «геноцида армян» не в интересах США - грузинский эксперт Турция 13:27
Не забыли и не забудем жертв террористов ASALA - МИД Турции Турция 13:17
Региональный хаб Центральной Азии по климатическим вопросам предложили создать в Казахстане Казахстан 13:15
В России выявили 8 828 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 13:04
Армянам пора задуматься над своей историей: кто наживается на вымышленном "геноциде"? Точка зрения 13:00
Экономика Европы превзошла ожидания Европа 12:55
Бакинский морской порт перевалит транзитный груз медоборудования, предназначенный для Кыргызстана (ФОТО) Экономика 12:42
"Дочка" Национальной атомной компании Казахстана закупит бензин Тендеры 12:20
Газоснабжающая компания Казахстана привлечет услуги по ремонту транспорта Тендеры 12:19
Обнародован ТОР-5 торговых партнеров Азербайджана в I квартале 2021 г. Бизнес 12:17
Узбекский завод закупит поршневой компрессор Тендеры 12:08
Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла Общество 12:07
Встреча с Александром Хакимовым: Роль книги как воспитателя человека и тренера его воображения (ФОТО) Культура 12:03
В Османской империи никто не уничтожал христианские меньшинства - Патриарх Кирилл (ВИДЕО) Турция 12:01
Названа дата утверждения нового состава ЦИК Азербайджана Политика 11:59
Обнародована повестка очередного пленарного заседания парламента Азербайджана Политика 11:56
Отозван посол Азербайджана в Швейцарии и Лихтенштейне - распоряжение Политика 11:50
Авиапредприятие в Узбекистане объявило тендер на ремонтные работы Тендеры 11:44
На северо-востоке Туркменистана сданы в эксплуатацию 4 многоквартирных жилых дома Строительство 11:40
В Азербайджане на неделе 19-25 апреля подорожали золото и серебро (ОБЗОР) Финансы 11:35
Министерство энергетики Узбекистана провело переговоры в Риме Узбекистан 11:34
Обзор основных событий в ИКТ-секторе Азербайджана за неделю ИКТ 11:30
Инженерные войска Азербайджана продолжают выполнять задачи на освобожденных землях (ВИДЕО) Политика 11:28
США должны воздержаться от признания т.н. "геноцида армян" - Администрация президента Турции Турция 11:25
В Баку прошел конкурс "Неделя еврейской кухни" при организации АзИз Общество 11:07
Представители общественности Азербайджана направили обращение в посольство России Политика 11:03
Казахстанская компания объявила тендер на поставку генераторов Тендеры 10:50
Село Муганлы Агдамского района (ВИДЕО) Политика 10:48
Министр национального образования Турции посетит Азербайджан Общество 10:46
Нефтегазовая компания Казахстана закупит трубы Тендеры 10:41
Туркменистан организует вывозной авиарейс из Татарстана Транспорт 10:40
Казахстано-германское СП привлечет услуги по геологоразведке Тендеры 10:36
Обзор основных событий нефтегазового сектора Азербайджана за неделю Энергетика 10:33
Президент США должен принудить Армению передать Азербайджану карты минных полей – посол Политика 10:25
Манат за неделю 19-25 апреля подешевел к евро (ОБЗОР) Финансы 10:10
В США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson США 09:55
Азербайджанская нефть дорожает Финансы 09:19
Китай создает вакцину, эффективную при различных мутациях коронавируса Другие страны 09:14
Изменение метода обогащения урана до 60% в Иране осуществляется по плану Ядерная программа 08:55
Ингури ГЭС в Грузии возобновит работу в конце апреля Грузия 08:51
В TRACECA назвали причины роста грузоперевозок по азербайджанскому участку транспортного коридора Транспорт 08:44
2 837 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки Казахстан 08:38
Honda к 2040 году намерена продавать только электромобили и авто на топливных элементах Бизнес 08:13
На пропавшей в Индонезии подлодке закончился запас кислорода Другие страны 07:44
Израиль нанес ответный удар по объектам радикалов в секторе Газа Израиль 07:28
Министр транспорта Аргентины погиб в ДТП Другие страны 07:13
Apple запустит программу для вакцинации сотрудников от коронавируса в своих офисах США 06:57
Скорость новых автомобилей Renault ограничат 180 км/ч для безопасности Европа 06:36
КНР стремится избежать конфронтации отношений с США Другие страны 06:15
Новый глава МИД Чехии направится с первым зарубежным визитом в Словакию, Венгрию и Польшу Европа 05:47
Власти Нью-Йорка упростили процесс вакцинации от коронавируса для горожан США 05:21
Приговор убившему Флойда экс-полицейскому вынесут 16 июня США 04:50
Эксперты в США рекомендовали возобновить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson США 04:17
США и до Трампа просили от других стран НАТО увеличить расходы - Белый дом США 03:49
Глава МИД Канады подтвердил участие в очной встрече с коллегами из стран G7 в Лондоне Европа 03:31
Лидеры АСЕАН обсудят на специальном саммите кризис в Мьянме Другие страны 02:57
«Арсенал» дома проиграл «Эвертону» в матче АПЛ Спорт 02:03
Болгария с 1 мая разрешит доступ в страну иностранных туристов Туризм 01:37
Из Газы выпустили три ракеты по территории Израиля Арабские страны 01:19
В Египте сообщили о принятых мерах для безопасности туристов в условиях пандемии Туризм 00:55
Министр обороны США одобрил решения по усилению защиты американских войск в Афганистане Другие страны 00:23
Чехия заинтересована в сотрудничестве с Туркменистаном в ряде сфер Бизнес 00:01
Все новости