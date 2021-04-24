США придется либо считаться с интересами Турции, либо потерять ее

БАКУ /Trend/ - Некоторые мировые лидеры чувствуют себя неуютно, когда им приходится реагировать на решительную или, как они считают, агрессивную политику президента Эрдогана.

Последний саммит НАТО, где противоречия на страновом уровне порой проецировались на внутриальянсные отношения, обнажил некоторые моменты, где проглядывала неуверенность некоторых членов НАТО в правильности собственных решений, и ревность, но больше всего страх перед усиливающей свою мощь Турцией.

Об этом, например, ясно говорит нежелание членов НАТО признать YPG/PYD террористами и оказать партнеру по, казалось бы, прочному альянсу, политическую поддержку.

Дальше признания некоторых высокопоставленных лиц ЕС и НАТО в том, что Турция находится на переднем крае борьбы с терроризмом и обеспечивает защиту ЕС от нелегальной миграции, и что никакая другая страна НАТО не подвергалась большему количеству террористических нападений, и не приняла столько беженцев из Сирии, разговоры не идут.

Курдский и армянский вопросы уже длительное время используется некоторыми европейскими странами, для того чтобы ослабить влияние Турции в Европе и на Ближнем Востоке с целью обеспечить собственные геополитические и экономические интересы.

Полуправда и антитурецкие вбросы в СМИ, игнорирование официальной позиции Анкары о том, что Турция борется с террористами YPG/PYD, а не с курдским народом, только подтверждают эту мысль.

В последние годы, а именно, когда Анкара «посмела» защитить собственные интересы в пику интересам США и Западной Европы, против Турции развернулась токсичная пропаганда.

Сравните два заголовка недавнего прошлого в мировых СМИ: «Трамп позволил Турции осуществить геноцид против людей, победивших ИГИЛ», и «Турция начинает военную операцию против боевиков YPG». Одно и то же событие (операция «Источник мира»), но какая разная интерпретация!

Эрдоган дал исчерпывающий ответ своим критикам, сказав, что ни одна из стран, упрекающих Турцию в ее сирийской политике, не имеет 900-километровой границы с Сирией, большая часть которой до недавнего времени контролировалась террористами из PYD/YPG.

Турция также нарушила табу на хорошие отношения с Россией.

Но если быть беспристрастным в этом вопросе, то нужно вспомнить строительство газопровода «Северный поток-2» в Германию. Вспомним объятия, в которые заключил президента Путина президент Макрон пару лет назад, накануне встречи Нормандской «четверки» перед Елисейским дворцом, или слова Генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россию не стоит считать врагом НАТО.

Турции нельзя иметь хорошие отношения с Россией, а остальным можно?

Турцию назвали сложным партнером. Однако она сложная ровно настолько, насколько игнорируются ее интересы, особенно в вопросах национальной безопасности.

Самое простое объяснение политике своей страны дал сам турецкий президент, выступая на встрече с соотечественниками в Лондоне после того самого знаменательного саммита НАТО: «Сегодняшняя Турция - страна, которая без оглядки на кого-либо проводит операции по обеспечению своей национальной безопасности и осуществляет независимую внешнюю политику».

Тот, кто сегодня понял и принял этот факт, это Кремль. Поэтому Москва сегодня совершенно резонно пользуется благоприятным климатом, сложившимся между двумя странами, несмотря на противодействие определенных кругов внутри самой России.

В США есть политики, которые хорошо осознают роль Турции, и ее ценность как реального, и, пожалуй, самого мощного союзника Америки по НАТО, а не как потребителя-члена альянса.

Но…дьявол наущивает, а Джо Байден не хочет (ИЛИ НЕ МОЖЕТ) мобилизовать свою волю для принятия справедливого решения.

В преддверии «годовщины» так называемого «геноцида армян» американские эксперты узкого профиля, которые, без сомнения, должны знать всю подноготную этой столетней истории, и подсказать президенту США, что имеет место глобальная историческая фальсификация, наверное, уже в который раз сделали это в своих докладах.

Если, при этом, Байден назовет события 100-летней давности «геноцидом», то это не может не восприниматься как сознательный шаг, и будет иметь серьезные последствия.

Вашингтон предполагает, что готов к ним.

Признание или непризнание т.н. «геноцида армян» имеет значение не только для Турции, но и для многих стран, потому что продемонстрирует, имеет ли новая администрация здравый взгляд на вещи или нет.

В одном сегодня можно не сомневаться: США, даже безотносительно признания-непризнания т.н. «геноцида армян», придется либо считаться с интересами Турции, либо потерять ее.

Азер Ахмедбейли