Июльские бои 2020 года во многом заложили фундамент победы Азербайджана в Отечественной войне - Игорь Коротченко

Точка зрения 12 июля 2021 17:05 (UTC+04:00)
Июльские бои 2020 года во многом заложили фундамент победы Азербайджана в Отечественной войне - Игорь Коротченко

БАКУ /Trend/ - Июльские бои 2020 года во многом заложили фундамент победы операции "Железный кулак".

Об этом сказал Trend главный редактор журнала "Национальная оборона", российский военный эксперт Игорь Коротченко.

"Год назад Армения предприняла масштабную военную провокацию против Азербайджана в рамках реализации так называемой "доктрины Тонояна", названной по имени прежнего армянского министра обороны. В этой доктрине содержались принципиально новые установки при ведении боевых действий, в соответствии с которыми Армения провозгласила захват новых территорий Азербайджана в случае новой войны, объявила о своем праве на превентивные удары по ключевым азербайджанским объектам стратегической инфраструктуры, включая нефте- и газопроводы", - сказал Коротченко.

По словам эксперта, военная провокация была затеяна Арменией в районе, где в непосредственной близости проходят нефте- и газопроводы, по которым в Европу экспортируются энергоресурсы из Азербайджана.

"Цель провокации – оказать военно-политическое давление на Азербайджан, продемонстрировать свою мощь и готовность к превентивным действиям. Тем самым, как полагали в Ереване, они сдержат Азербайджан от каких-либо действий по освобождению оккупированных территорий. Однако затеянная провокация провалилась - азербайджанская армия достойно встретила противника, не отступила, обеспечила безопасность границы и нанесла поражение агрессору. В этом плане всему миру были продемонстрированы моральный дух и военно-техническое превосходство азербайджанской армии", - сказал Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что, собственно, на этом фундаменте во многом и базировалась победа Азербайджана во второй Карабахской войне.

"Для Армении оказалось неожиданностью то, что она не смогла добиться каких-то тактических преимуществ в боях в июле 2020 года. Не удалось запугать Азербайджан, не удалось каким-то образом подвергнуть сомнению его уверенность в своих Вооруженных силах. Азербайджанская армия действовала отлично и показала готовность к отпору", - сказал Коротченко.

По его мнению, ход военного строительства в Азербайджане, правильно выбранные ориентиры, цели и задачи продемонстрировали успешность предпринятых под руководством Президента Ильхама Алиева политических, военных и экономических реформ.

"В конечном итоге вторая Карабахская война показала, что Азербайджанское государство развивается в правильном направлении. Успешность экономики, политической модели государства, военных преобразований – все это и дало в конечном итоге то, что привело к победе. Во второй Карабахской войне мы увидели выдающиеся военные операции по меркам современного военного искусства, которые оцениваются экспертами во всем мире только с превосходными характеристиками", - сказал Коротченко.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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