В Карабахе пора начинать чистить «авгиевы конюшни»

Армения после войны

Армения – это самая маленькая по территории и неимению выгодному географическому положению страна Южного Кавказа, с самой слабой экономикой и людскими ресурсами. После развенчания очередного мифа, а именно, о непобедимости и силе своей армии, она встретилась, наконец, лицом к лицу с объективной реальностью, но пока не может осознать ее.

Армения недовольна итогами 44-х дневной войны (еще бы!!!) и стремится каким-то образом изменить сложившуюся поствоенную ситуацию.

Для этого все послевоенные месяцы со стороны Армении идет ползучий саботаж выполнения трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года и 11 января этого года, в том числе, с помощью военных провокаций.

Больше всего Армения боится забвения Карабахского вопроса. Поэтому, своими последними обстрелами на границе она провоцирует Азербайджан вновь привести в действие «железный кулак» в надежде реанимировать интерес к уже решенному на поле боя конфликту. Как полагают в Ереване, покровительство Запада даст им такой шанс.

Армения и Запад

В Армении почему-то убеждены, что, во-первых, являются частью западной цивилизации, и, во-вторых, что именно Запад рано или поздно поможет удовлетворить территориальные претензии Армении к соседним государствам.

Однако во время 44-х дневной войны Запад, в отличие от предыдущих лет, фактически устранился от поддержки Армении. Более того, Запад желал поражения Армении для дальнейшего продвижения своего плана, озвученного еще несколько лет назад в Ереване советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Его суть сводилась к следующему: «Карабахская проблема – это тот крючок, на котором вас держит Россия. Избавьтесь от этой проблемы, верните земли и добро пожаловать в европейскую семью».

В данный момент начался следующий этап имплементации этого плана: ЕС начинает крупные финансовые вливания в экономику Армении, что может иметь необратимые последствия в деле отторжения еще одного государства постсоветского пространства из-под геополитического влияния России.

Да, в отношениях с Западом для Армении все смотрится перспективно: закулисные переговоры, Макрон, Менендес, обещания безусловной поддержки в Карабахском вопросе и т.д., но это взгляд с земли.

С высоты же (летящего «Байрактара») становится понятным, что Армению в очередной раз используют, потому что Армения для Запада вместе со всем ее багажом – это настоящий Клондайк в геополитическом противостоянии с Россией.

Однако все это не означает, что уже завтра Армения потребует вывода российской военной базы с ее территории. Запад никуда не торопится, и любит все делать с умом.

Осталось ответить на главный для нас вопрос: как Азербайджану следует реагировать на все это.

Атакующая дипломатия Азербайджана

В Армении от жесткого заявления Президента Ильхама Алиева о том, что Зангезур это исконно азербайджанская земля, и азербайджанцы туда обязательно вернутся, впали в ступор. Для армян это неожиданно – они привыкли только требовать и получать, но ничего не отдавать взамен.

Атакующая дипломатия Азербайджана приносит свои плоды. Собственно, у нас сегодня и не может быть другой, поскольку, даже несмотря на пристрастность Запада в вопросе армяно-азербайджанских отношений, невозможно игнорировать международное право, а оно говорит о том, что позиция Азербайджана безупречна, а Армении – ущербна.

Обстрелы Шуши собственно с территории Карабаха означают, что там пора начинать чистить «авгиевы конюшни».

Виталий Баласанян – это клон Кочаряна, его соратник по военным преступлениям в Карабахе. Его поимка и арест, а также разоружение остатков так называемой «армии Нагорного Карабаха» могли бы сдвинуть вялотекущий процесс «ни мира, ни войны» с места, и положительно повлиять на постконфликтную ситуацию.

Карабахские армяне, которые не видят в азербайджанцах врагов, вздохнули бы с облегчением, а «непримиримые» еще раз убедились бы, что «железный кулак» настигнет всех, кто когда-либо совершал преступления против азербайджанского народа. Им стоило бы задуматься о том, чтобы навсегда покинуть Карабах.

Разговор с позиции силы

Азербайджан действует по собственному плану, но при этом строго в рамках подписанных послевоенных соглашений, и пока сдержан в своих ответах на армянские провокации. Однако очевидно, что сегодня от Армении не следует ожидать позитивных сдвигов.

У Азербайджана есть несколько вариантов действий, но самым эффективным будет разговор с позиции силы – от мира в Ереване пока отказываются.

Учитывая некоторые национальные особенности армян, можно предвидеть следующее: испробовав все возможные и невозможные варианты реанимации Карабахского вопроса, и окончательно убедившись в бесполезности этого дела, Армения сменит свое поведение на прямо противоположное, и когда-нибудь в недалеком будущем объявит о том, что ее лучший друг и сосед – это Азербайджан.

Азер Ахмедбейли