Оппозиция возобновит протесты в Тбилиси сегодня вечером

БАКУ/Trend/ - По словам председателя грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григола Вашадзе, оппозиция сегодня вечером возобновит протестную акцию у здания парламента в центре Тбилиси, передает Trend со ссылкой на сайт newsgeorgia.ge.

Оппозиция обвиняет власти в противоправных действиях. Оппоненты правящей партии «Грузинская мечта» считают, что в сложившейся ситуации политическая ответственность правительства неизбежна.

«Мы не прекратим наши акции. В семь часов вечера мы снова собираемся у парламента. Посмотрим, сколько людей придет теперь, поскольку политика и политические партии здесь уже не причем», — сказал Вашадзе.

По словам лидера бывшей правящей партии, как и в четверг, к протестной акции присоединятся практически все оппозиционные силы. В течение дня оппозиция предоставит детальную информацию о плане действий.

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