«Грузинская мечта» приняла решение касательно парламентских выборов

24 июня 2019 13:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - «Грузинская мечта» пошла на уступки и заявила о готовности провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе, передает Trend со ссылкой на apsny.ge.

Об этом решении заявил председатель правящей партии Бидзина Иванишвили.

Напомним, что сегодня в офисе правящей партии Грузии «Грузинская мечта» прошло заседание в расширенном формате. Встречей руководил председатель партии Бидзина Иванишвили.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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