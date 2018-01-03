В здании сельской администрации в Армении произошел взрыв

3 января 2018 14:20 (UTC+04:00)

Взрыв произошел в среду утром в здании администрации села Мец Парни Лорийской области на севере Армении, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

"Третьего января в 08.54 по местному времени поступил сигнал о взрыве в здании администрации села Мец Парни Лорийской области. На место выехала оперативная группа пожарно-спасательного отряда. Выяснилось, что взрывной волной были выбиты стекла здания. Частично повреждены и разрушены стенные перегородки площадью 140 квадратных метров", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Информации о пострадавших и причинах взрыва пока нет.

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