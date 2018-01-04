В Армении значительно подорожало топливо

2018 г. в Армении начался с подорожания бензина, дизтоплива и газа на автозаправочных станциях. Цена на бензин, продаваемого под названием Regular, выросла примерно на 5 процента по сравнению с концом 2017 г. и на 10 процентов, если сравнивать цены с началом декабря. В начале месяца бензин стоил 390 драмов ($0.80), в конце — 410 ($0.84), а с 1 января — 430 драмов ($0.89).

На 7 процентов выросло в цене дизтопливо, подорожав в новогоднюю ночь с 410 ($0.84) до 440 ($0.91) драмов.

Больше всего подорожал газ на автозаправочных станциях. Если до Нового года он продавался по цене 180−200 драмов ($0.37 - $0.41) за кубометр, то с 1 января цена выросла на 10 процентов. Следует отметить, что около 90 процентов автомобилей, в том числе городской транспорт и такси, в Армении эксплуатируются на природном газе.

Подорожание газа экономисты объясняют повышением акцизного налога с 8 тысяч драмов ($16.52) до 25 тысяч ($51.64) на 1 тысячу кубометров сжиженного газа. Акциз на бензин повысился с 25 тысяч драмов ($51.64) до 40 тысяч ($82.62) на тонну.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.