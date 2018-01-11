ЕСПЧ обязал Армению выплатить экс-главе МИД 2,5 тысячи евро

11 января 2018 15:46 (UTC+04:00)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск против Армении экс-главы армянского МИД, посла республики в Дании Александра Арзуманяна, обязав выплатить ему компенсацию в размере 2,5 тысячи евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ЕСПЧ.

Арзуманян, назначенный послом Армении в Дании в июле 2017 года, был арестован за 10 лет до этого в рамках уголовного дела об отмывании денег. Через несколько месяцев он был освобожден и в том же году подал иск в ЕСПЧ. Дипломат оспаривал свое задержание, основываясь на положениях о праве на свободу и безопасность, а также судебное разбирательство в разумные сроки.

"Иск удовлетворить. Выплатить Александру Арзуманяну 2 тысячи евро в качестве компенсации за нематериальный ущерб и 500 евро – за издержки и расходы", — говорится в сообщении.

В 2008 году Александр Арзуманян возглавлял штаб первого президента страны Левона Тер-Петросяна на выборах главы государства, был арестован после массовых беспорядков 1 марта того же года, однако вскоре его освободили по амнистии.

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