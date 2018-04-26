Путин обсудил с Карапетяном урегулирование кризиса в Армении

26 апреля 2018 20:27 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с исполняющий обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном урегулирование кризисной ситуации в республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В ходе разговора "было подчеркнуто, что урегулирование кризисной ситуации в Армении должно происходить исключительно в правовом поле, в рамках действующей конституции".

Кроме того, отмечается, что стороны в данном контексте акцентировали важность намеченного на 1 мая избрания парламентом премьер-министра республики.

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