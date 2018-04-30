В центре Еревана начался митинг оппозиционеров

30 апреля 2018 19:24 (UTC+04:00)

Многотысячный митинг во главе с лидером протестного движения Николом Пашиняном в понедельник начался на площади Республики в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее колонна оппозиционеров прошла от площади Нжде по центральным улицам армянской столицы.

Митингующие держат национальные флаги, а также разные плакаты, в том числе плакат "Россия Армения дружба навсегда". Со сцены перед протестующими выступают оппозиционеры, на сцене также находится лидер оппозиции в Армении Пашинян.

На площади, где проходит митинг, дежурят несколько десятков полицейских. Обстановка в центре Еревана в целом спокойная.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняла Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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