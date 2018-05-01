Пашиняна выдвинули на пост премьера Армении на спецзаседании парламента

Представитель оппозиционной фракции "Елк" Арарат Мирзоян выдвинул во вторник кандидатуру лидера фракции Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении, сообщает РИА Новости.

"Мы предлагаем кандидатуру Никола Пашиняна на должность председателя правительства Армении", — сказал Мирзоян на заседании законодательного органа.

Спикер парламента Ара Баблоян заявил, что это беспрецедентное явление. "Парламентское большинство кандидатуру не представило, обсуждает кандидата от меньшинства", — сказал Баблоян, призвав к сдержанности при обсуждении вопроса.

Пашинян с 13 апреля руководил массовыми акциями протеста по всей республике. Его выдвинула возглавляемая им оппозиционная фракция "Елк" (Исход). Демонстранты 23 апреля добились отставки прежнего главы правительства Сержа Саргсяна и требовали назначить на эту должность Пашиняна.

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