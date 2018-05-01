Пашинян заявил о давлении на армянских депутатов

Кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян заявил во вторник о давлении, оказываемом на депутатов парламента вторым и третьим президентами страны Сержем Саргсяном и Робертом Кочаряном с целью срыва избрания главы правительства, передает РИА Новости.

"Мы создали условия для достойного ухода Саргсяна и руководства Республиканской партии, но нашу терпимость восприняли как слабость. Согласно поступающим к нам сведениям, Серж Саргсян и Роберт Кочарян начали оказывать давление на депутатов, чтобы сорвать голосование", — сказал Пашинян, подчеркнув, что эти попытки тщетны.

Пашинян с 13 апреля руководил массовыми акциями протеста по всей республике. Его выдвинула возглавляемая им оппозиционная фракция "Елк" (Исход). Демонстранты 23 апреля добились отставки прежнего главы правительства Сержа Саргсяна.

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