Напавшим на банк в Ереване оказался полковник полиции

Напавшим на филиал банка одного из банков в столице Армении оказался начальником центра регистрации нарушений ПДД, полковником полиции, сообщили в пресс-службе полиции Армении, передает РИА Новости.

Ранее полицейские обезвредили мужчину, напавшего на филиал банка HSBC в Ереване. У него при себе были нож, граната и ружье. По данным ведомства, мужчина ранил полицейского, а также двух сотрудников банка, один из которых скончался.

"Выяснилось, что напавший – начальник центра дорожной полиции по регистрации нарушений, обнаруженных посредством видеосъемки, полковник Даниел Даниелян", — говорится в сообщении ведомства.

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