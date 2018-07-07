Главы МИД Армении и Азербайджана проведут встречу по Карабаху

7 июля 2018 17:01 (UTC+04:00)

Договоренность о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта уже достигнута. Об этом в пятницу вечером в эфире армянского телеканала Shant заявил сам глава МИД Армении. Об этом сообщает в субботу ТАСС.

"Для нас очень важно сохранить динамичность в переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта. Есть договоренность о встрече с министром иностранных дел Азербайджана", - сказал глава внешнеполитического ведомства Армении.

Мнацаканян также назвал Минскую группу ОБСЕ по Нагорному Карабаху лучшим форматом для переговоров по этому вопросу.

"Очень важно то, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ действуют сплоченно. Все три страны (сопредседатели группы Россия, США и Франция - прим. ТАСС) представлены в регионе, имеют все необходимые политические и дипломатические инструменты и работают вместе. Все это дает нам уверенность, что этот формат является лучшим для переговорного процесса по нагорно-карабахской проблеме", - сказал он.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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