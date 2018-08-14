В Армении проходят протесты против освобождения экс-президента Кочаряна

14 августа 2018 12:40 (UTC+04:00)

Протестующие против освобождения из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна ворвались в зал, где начиналась его пресс-конференция, передает корреспондент РИА Новости.

В акции участвуют несколько десятков человек, они скандируют "Убийца". Перед этим протестующие митинговали у здания "Эребуни плаза", где проходит пресс-конференция.

В конце июля специальная следственная служба предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя. Экс-президент проходит по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день Кочаряна арестовали на два месяца.

Сам экс-президент считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению Кочаряна, его хотят нейтрализовать от участия в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента.

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