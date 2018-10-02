Протестующие заблокировали здание парламента в Ереване

У здания парламента Армении собрались многочисленные граждане, которые протестуют против принятия парламентом законопроекта о внесении изменений в закон «О регламенте НС», сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пришел на проспект Баграмяна.

«Я сейчас пойду в свой кабинет на Баграмяна 26, у меня очень важное дело, после чего вернусь сюда», - заявил Пашинян собравшимся.

Отметим, что граждане перекрыли входы в парламент и депутаты не могут покинуть здание. Ранее парламент в ходе внеочередного заседания принял вышеуказанный законопроект. Депутаты от фракции «Выход» бойкотировали заседание, следуя призыву Пашиняна.

Отметим, что законопроект предусматривает недопущение роспуска Национального Собрания в случае возникновения ситуации, когда парламенту во второй раз придется избирать премьер-министра страны, и в день голосования по каким-либо обстоятельствам процесс голосования будет усложнен (к примеру, заблокирована работа НС).

Ранее Пашинян заявил, что принятие законопроекта будет означать «официальное начало контрреволюции».

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