Кочаряну хотят продлить срок ареста

Специальная следственная служба Армении направила новое ходатайство в суд общей юрисдикции Еревана о продлении на два месяца срока ареста экс-президента Роберта Кочаряна. Об этом говорится в заявлении группы адвокатов Кочаряна, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

В настоящее время второй президент Армении Роберт Кочарян в рамках дела 1 марта обвиняется в свержении конституционного строя. Он находится под арестом. 12-го февраля Спецследственная служба предъявила Кочаряну новые обвинения по статье "Получение взятки в особо крупных размерах".

Ходатайство будет обсуждено 13-го марта на заседании под председательством судьи Армена Бекташяна.

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