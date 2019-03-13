Кочаряну хотят продлить срок ареста

13 марта 2019 10:17 (UTC+04:00)

Специальная следственная служба Армении направила новое ходатайство в суд общей юрисдикции Еревана о продлении на два месяца срока ареста экс-президента Роберта Кочаряна. Об этом говорится в заявлении группы адвокатов Кочаряна, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

В настоящее время второй президент Армении Роберт Кочарян в рамках дела 1 марта обвиняется в свержении конституционного строя. Он находится под арестом. 12-го февраля Спецследственная служба предъявила Кочаряну новые обвинения по статье "Получение взятки в особо крупных размерах".

Ходатайство будет обсуждено 13-го марта на заседании под председательством судьи Армена Бекташяна.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Зияфет Аскеров: Армения всегда должна пребывать в страхе и находиться под давлением
Политика 12 марта 15:33
В Армении задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений российскому военнослужащему
Армения 11 марта 18:47
ДТП на автодороге Ереван-Аштарак: два человека погибли
Армения 11 марта 02:28
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 21 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 10 марта 09:36
Сопредседатели МГ ОБСЕ приветствовали решение лидеров Азербайджана и Армении встретиться
Политика 9 марта 16:16
В Армении совершено жестокое нападение на россиянина
В мире 8 марта 17:42
Лента новостей
Весной состоится очередная выставка, посвященная сфере туризма (ФОТО)
Туризм 10:42
Минэнерго США обнародовало прогнозы по добыче нефти в Азербайджане на 2019-2020 годы
Энергетика 10:41
От праздничных костров в Баку пострадали девять человек
Происшествия 10:39
Легендарный сын Земли азербайджанских детей (ФОТО)
Культура 10:23
В Азербайджане бакалавры смогут участвовать во втором туре экзамена в магистратуры вузов
Общество 10:15
Туркменистан и Пакистан подписали основной договор по ТАПИ
Энергетика 10:14
Испанские компании изучают туркменский рынок
Бизнес 10:01
Эпатажные куклы LOL вызвали восторг бакинцев (ВИДЕО)
Культура 10:00
В Стамбуле задержаны более 40 наркоторговцев
Турция 09:54