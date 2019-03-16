Стас Михайлов отменил сольный концерт в Ереване

16 марта 2019 11:39 (UTC+04:00)

Представитель российского эстрадного певца Стаса Михайлова сообщил журналистам об отмене сольного концерта в Ереване, который должен был пройти 2 апреля, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Сообщается, что отмена выступления в столице Армении связана с «недобросовестным организатором» концерта. О какой именно ошибке организатора идет речь не уточняется, известно лишь то, что он не выполнил условия договора.

Представитель певца подчеркнул, что артист никогда не отменял концерты по собственной инициативе и сейчас очень жалеет о случившемся.

Представитель Михайлова сообщил, что все поклонники российского артиста смогут вернуть потраченные на билеты деньги в местах их приобретения. Помимо того он принес извинения за отмененный концерт.

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