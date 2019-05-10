Армянское издание: Рейтинг Пашиняна продолжает падать

Газета «Жаманак» пишет со ссылкой на свои источники, что Служба

национальной безопасности (СНБ) провела очередное изучение общественного

мнения для выяснения рейтинга Никола Пашиняна, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ

«Согласно результатам опроса, рейтинг Пашиняна продолжает снижаться,

зарегистрировав новый антирекорд – 34 процента.

По результатам проведенному всего лишь три месяца назад опросу,

рейтинг Никола Пашиняна был на 30% выше. Рейтинг Пашиняна падает во всех

слоях общества и возрастных группах», - отмечает издание.

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