Армянское издание: Рейтинг Пашиняна продолжает падать

10 мая 2019 09:27 (UTC+04:00)

Газета «Жаманак» пишет со ссылкой на свои источники, что Служба
национальной безопасности (СНБ) провела очередное изучение общественного
мнения для выяснения рейтинга Никола Пашиняна, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ

«Согласно результатам опроса, рейтинг Пашиняна продолжает снижаться,
зарегистрировав новый антирекорд – 34 процента.

По результатам проведенному всего лишь три месяца назад опросу,
рейтинг Никола Пашиняна был на 30% выше. Рейтинг Пашиняна падает во всех
слоях общества и возрастных группах», - отмечает издание.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Депутат: Армения опустошена до стратегически опасного уровня
Армения 8 мая 11:23
Эфраим Снэ: «Израиль ни единой пулей не поможет врагам Азербайджана»
Азербайджан 8 мая 11:22
Во дворе армянского парламента устроили необычную акцию
Армения 3 мая 11:03
«Лаборатория Касперского» изучила взаимосвязь бытовых и цифровых привычек
ИКТ 2 мая 17:46
Никол Пашинян оторван от реальности - армянский политолог
Армения 26 апреля 10:39
Пашинян назначил брата своего водителя директором таможни
Армения 23 апреля 12:29
Лента новостей
Музыкальный язык Саида Рустамова
Культура 10:46
В Азербайджане ожидается снижение цен на недвижимость
Бизнес 10:43
МВД Турции заявил о ликвидации двух особо опасных террористов
Турция 10:37
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
Политика 10:28
В Японии принят закон о бесплатных детских садах
В мире 10:23
Турция закупает американские ЗРК Patriot и не откажется от российских
Турция 10:19
ООН готов консультировать Туркменистан в вопросе освоения аридной зоны
Туркменистан 10:16
Газовый госконцерн Туркменистана закупит оборудование
Тендеры 10:11
Птицеводческое предприятие в Азербайджане расширит географию экспорта яиц
Бизнес 10:07