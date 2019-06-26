Политолог: В Армении царит правовой беспредел

26 июня 2019 10:43 (UTC+04:00)

В Армении воцарился правовой беспредел. Такой диагноз дал политолог Агаси Енокян на встрече с журналистами, комментируя провозглашения Ваге Григоряном себя главой Конституционного суда, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ

Политолог отметил, что не станет давать юридическую оценку происходящему, тем более, что юристы уже высказались. «Большинство юристов говорят, что это нелепо. Игрой слов нельзя менять Конституции», - отметил «Попытаемся понять политические причины происходящего.Лейтмотив тот, что Никол Пашинян и его команда пытаются прибрать к рукам всю судебную систему.

Первым шагом было блокирование судов, на что откликнулось немногим более 1000 человек, затем отставка судей Высшего судебного совета. Теперь Ваге Григорян», - констатировал Енокян, напомнив, что он избран не с первой попытки: «Интересно, что Григорян утверждал, что президент нелегитимный.

Получилось, что нелегитимный президент выдвинул Григоряна, при этом сам Григорян сейчас считает себя легитимным. Думаю, его заявление о том, что он глава КС, было неожиданным и для команды». По мнению политолога, в стране сейчас воцарился правовой беспредел. «Любая власть стремится к абсолютной власти. Для того и существуют правовые противовесы.

Есть границы, которые нельзя переходить. Оппозиции в Армении нет, и некому противопоставить себя действиям властей. Потому властям кажется, что им все дозволено. Итог – нестабильность в стране», - отметил политолог. Какой будет развязка, Агаси Енокян затруднился делать прогнозы. «Если Ваге Григорян реализует свои намерения, хаос усугубится. Но отступать тоже не получится, потому что придется отвечать за сказанное», - предостерег Енокян.

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