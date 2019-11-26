МВД Грузии: 28 человек задержаны при разгоне пикета в центре Тбилиси

БАКУ/Trend/ - При разгоне пикета у здания парламента Грузии были задержаны полицией 28 человек, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

Полицейский спецназ с использованием водометов вытеснил протестующих с улиц. В настоящее время несколько десятков протестующих остаются на площади перед зданием законодательного органа.

По информации МВД, при разгоне акции трое человек получили различные повреждения. Всех их перевели в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Как отмечается, представители местного самоуправления и сотрудники департамента патрульной полиции предупредили организаторов и участников акции, дав им разумный срок, чтобы освободить проезжую часть и входы в законодательный орган от искусственных барьеров.

Министерство призывает всех граждан соблюдать закон, отмечая, что на каждый факт правонарушения министерство внутренних дел отреагирует соответствующим образом.

Протесты, вызванные провалом избирательной реформы, продолжаются в Грузии более десяти дней. За это время МВД уже дважды использовало спецсредства для разгона пикетов оппозиции. 18 ноября, когда демонстранты заблокировали входы в парламент Грузии, их также оттеснили с помощью водометов и спецназа. Тогда в административном порядке задержаны были 37 активистов. Десять из них уже получили сроки – от 4 до 13 суток административного заключения.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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