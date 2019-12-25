В Армении возобновили дело о теракте в парламенте в 1999 году

25 декабря 2019 21:34 (UTC+04:00)

Прокуратура Армении решила возобновить расследование дела о теракте в парламенте в 1999 году, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь генпрокуратуры Аревик Хачатрян, передает Trend со ссылкой на РИА Новосоти.

Группа террористов 27 октября 1999 года ворвалась в зал заседаний Национального собрания и расстреляла находившихся там руководителей и членов парламента и правительства.

Жертвами террористов стали председатель парламента Карен Демирчян, премьер Вазген Саркисян, заместители председателя Национального собрания Юрий Бахшян и Рубен Мироян, депутаты Микаел Котанян, Арменак Арменакян, Генрих Абрамян, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян.

"Анаит Бахшян (вдова убитого вице-спикера Юрия Бахшяна – ред.) и ее представитель обжаловали принятое ранее решение о прекращении дела. Жалоба была удовлетворена генеральным прокурором и дело направлено в следственный орган для возобновления расследования", - сказала Хачатрян.

Суд над террористами длился с 2001 по 2003 годы. К пожизненному заключению были приговорены шестеро террористов, в том числе лидер группы Наири Унанян. Еще один из членов группы был приговорен к 14 годам лишения свободы. Все семеро признаны виновными по ряду статей Уголовного кодекса Армении, включая измену родине, терроризм, осуществление особо опасных государственных преступлений.

В ходе следствия было заведено уголовное дело по выделенной в отдельное производство части, касающейся организаторов теракта. В ноябре 2004 года генеральная прокуратура Армении приняла решение прекратить дело за отсутствием состава преступления. По данным руководителя следственной группы, были исчерпаны все следственно-оперативные методы для выяснения новых фактов и возможных участников по делу организаторов теракта.

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